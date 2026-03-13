Započeli radovi na sanaciji stare odlagališne plohe u CGO-u Bikarac, jednim udarcem se rješava zdravstveni i ekološki problem

U Centru za gospodarenje otpadom Bikarac započela je sanacija odlagališne plohe koja je izvan funkcije od 2022. godine. Projekt vrijedan gotovo 3,8 milijuna eura predstavlja ključni korak u trajnom zatvaranju stare lokacije i njezinoj potpunoj ekološkoj revitalizaciji.

Nakon provedenog postupka javne nabave, radove izvodi tvrtka Opera Group. Unatoč podnesenoj žalbi na odabir izvođača, koju je Državna komisija odbacila kao neosnovanu, izvođač je uveden u posao te se završetak projekta očekuje prema planu, do kraja ljeta.

Cilj sanacije je osigurati potpunu stabilnost terena i zaštitu okoliša. Radovi uključuju postavljanje višeslojnih brtvenih sustava i posebnih folija koje sprječavaju prodor vlage u tijelo odlagališta, ali i nekontrolirano ispuštanje deponijskih plinova.

"U sklopu projekta postavit će se plinska instalacija koja će prikupljeni plin, prvenstveno metan, odvoditi do baklje za spaljivanje, čime se eliminira štetan utjecaj na atmosferu. Nakon postavljanja zaštitnih slojeva, cijela će površina biti prekrivena zemljom i ozelenjena, čime će se prostor vizualno transformirati u zeleno brdo. Stabilnost terena dodatno će osigurati potporni zid u obliku gabiona u donjem dijelu plohe", istaknuo je Robert Podrug, direktor tvrtke Bikarac d.o.o.

Kružna ekonomija: Ponovna uporaba materijala s TEF-a i Poljane

Specifičnost ovog projekta je primjena principa kružnog gospodarstva. Za izravnavanje podloge i zaštitu folija koristit će se otpadni građevinski materijal koji je već ranije deponiran na području bivše vojarne Bribirskih knezova i troska koja se nalazi na Batiželama.

„Za izgradnju potpornog nasipa, koji će dodatno učvrstiti postojeću plohu, planira se koristiti materijal iz bivše vojarne Bribirskih knezova, nastao tijekom izgradnje garaže na Poljani. Za izravnavanje podloge na koju će se postaviti zaštitna folija da bi ona u građevinskom smislu prijanjala podlogu, odnosno bila što ravnija, iskoristit ćemo sav materijal iz TEF-a pa onda na to dolaze folija i na folije dolazi opet jedan sloj toga tako da se zaštiti od završnog sloja koji će biti zemljani”,objašnjava Robert Podrug.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova s PDV-om iznosi 3.792.042,38 EUR. Projekt je sufinanciran u visokom iznosu od 95 % bespovratnih sredstava, osiguranih kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) te sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ovom investicijom Šibenik trajno rješava dugogodišnje ekološko i zdravstveno pitanje stare plohe, pretvarajući nekadašnje odlagalište smeća u siguran i estetski prihvatljiv zeleni pojas.