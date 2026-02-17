Započeli radovi na sanaciji kompleksa crkve sv. Marka na Hvaru

Započeli su radovi na sanaciji klizišta kod crkve sv. Marka na Hvaru, čime je napravljen važan korak prema cjelovitoj obnovi ovog vrijednog sakralnog i kulturnog lokaliteta. Ukupna vrijednost radova iznosi 108.000 eura, a njihova provedba ključan je preduvjet za nastavak konzervatorsko-restauratorskih zahvata na samoj crkvi i pripadajućem kompleksu.

Sanacija klizišta nužna je kako bi se osigurala stabilnost terena i spriječila daljnja oštećenja objekta, koji zauzima važno mjesto u povijesnoj i duhovnoj baštini otoka Hvara. Tek nakon stabilizacije tla bit će moguće pristupiti sustavnoj obnovi crkve sv. Marka i uređenju prostora koji je okružuje.

Posebno je važno istaknuti kontinuiranu brigu koju Splitsko-dalmatinska županija posvećuje zaštiti i revitalizaciji ovakvih lokaliteta. Ulaganja u sanaciju, obnovu i stavljanje u funkciju kulturne baštine dio su dugoročne strategije kojom se želi očuvati identitet prostora te osigurati održivo upravljanje vrijednim povijesnim cjelinama, osobito na otocima.

Sanacijom i obnovom ovog prostora i kompleksa, osigurat će se kvalitetniji uvjeti za čuvanje i prezentaciju bogate kulturno-povijesne baštine Hvara u Muzeju hvarske baštine, ali i otvoriti nove mogućnosti za razvoj kulturnih sadržaja i jačanje identiteta lokalne zajednice.