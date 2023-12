"ZAPISANO U GENIMA!" Hajduk predstavio novu člansku iskaznicu: "Simbol svega onoga što smo bili, što jesmo i što ćemo biti"

"Gen - osnovna jedinica nasljeđivanja, preko koje se nasljedne osobine prenose od roditelja na potomstvo", naslov je priopćenja Hajduka koje prenosimo u cijelosti:

"Visina, boja kose i očiju, krvna grupa - sve što jesmo - nastalo je kao spoj kromosoma naših roditelja, koji su kombinacija svojih roditelja, i tako unazad do početka svijeta. Mi navijači smo, između ostalog, u naslijeđe dobili svoj posebni, hajdučki gen. Preko djeda do unuka, on je dio našeg odgoja i sazrijevanja, s njim odrastamo i uz njega ostajemo do kraja života.

Ove godine, preko 105000 članova potvrdilo je svoje pripadanje Hajduku-upravo zato želja nam je staviti naglasak na tu beskonačnu ljubav i nama svojstvenu privrženost najdražem klubu. Vjerujemo da ćemo snagom tih emocija u novoj članskoj godini srušiti postavljene rekorde i pokazati da uvijek možemo i hoćemo više, jače i bolje!

Predstavljamo vam člansku iskaznicu 2024. godine kao simbol svega onoga što smo bili, što jesmo i što ćemo biti - zapisano u genima, vjerni samo Bijelima!", poručuju iz kluba.

[Gen - osnovna jedinica nasljeđivanja, preko koje se nasljedne osobine prenose od roditelja na potomstvo.] 🧬 Visina,... Posted by HNK Hajduk Split on Sunday, December 31, 2023