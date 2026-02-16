Zapaljen auto omiljenog influencera mladih Hrvata: Brabus od pola milijuna eura nestao u plamenu

Baka Prase ostao je bez svog luksuznog auta. Mercedes od 500.000 eura izgorio je do neprepoznaljivosti.

Mercedes jednog od najpoznatijih regionalnih influencera bio je parkiran na luksuznom naselju Beograd na vodi, a nakon požara unutrašnjost je potpuno uništena, a stakla su popucala.

Baka se ubrzo oglasio na društvenim mrežama. Snimio je spaljeni automobil ispred zgrade, a o cijeloj se situaciji našalio.

'Oglas za auto, Brabus 800 4x4. Prvi vlasnik, vozila ga baka do pijace. Godište 2022., malo da se ispolira i kao nov. U voznom stanju, interijer custom rađen. Zainteresirani u DM', rekao je u kameru.

Ranije je govorio da je njegov automobil bijesna mašina vrijedna pola milijuna eura koju je kupio prije tri godine, a u jednom je trenu govorio da se pokajao zbog kupnje.

Zasad nije poznat uzrok požara, a u tijeku su očevid i policijska istraga, piše Story.