Zapalio se tramvaj kod zagrebačke džamije

U Ulici kneza Mislava zapalio se ZET-ov tramvaj. Dojava iz ZET dispečerskog centra u JVP Zagreb došla je oko 10.15 sati. Dimilo se, kako su javili, na prednjem kraju motornih kola, a svi su putnici izišli van.

ZET je, usto, javio da je električna energija iskopčana. Požar je ugasio vozač tramvaja, a zagrebački su vatrogasci izišli na teren i sve pregledali te osigurali.

"Prvo se dimilo iz njega, čovjek koji se našao bliže tramvaju je rekao da je gorjelo s donje strane", kazala je jedna putinca za 24sata.