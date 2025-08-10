Zapalilo se vozilo u tunelu Sveti Rok, kolone kilometarske u oba smjera

Pojačan je promet na cestama u smjeru unutrašnjosti, na prilazima turističkim središtima duž obale, trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza.

Vozi se usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje na autocestama u zonama odmorišta, tunela i naplatnih postaja te u zonama radova i privremene regulacije prometa.

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

-na dionici Bosiljevo 2 - Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se u koloni, uz kraće zastoje;

-kod NP Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km

-kod NP Lučko u smjeru mora nema dužih kolona

-požar na vozilu u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba, privremeno je prekinut promet u oba smjera, kolona u smjeru Zagreba je 5 km, a u smjeru Dubrovnika 2 km, izvijestio je HAK.