Zanimljivi organizmi preplavili dio naše obale: "Kupanje izgleda kao plivanje u pudingu"

Na tisuće rebraša ponovno je preplavilo istarsku obalu. Kako ih nose vjetar i struja, tako stižu među kupače. I tu su već godinama.

"Navikli smo na njih, možemo se kupati uz njih. Kad znate da su oni tu, i mi smo tu i onda nekako se družimo skupa", komentirala je Senka iz Pule.

Ovaj primitivni invazivni morski organizam, sličan meduzi, stigao je s Atlantika balastim vodama. Ono što je dobro kod rebraša je što nemaju žarnjake pa ne peku pa prilikom kupanja jedino može biti malo neugodniji osjećaj. Ipak, prijetnja je našem eko sustavu - a kod nas u Jadranu nemaju prirodnog neprijatelja.

"Hranu koji će oni pojesti i filtrirati taj sitan fito i zooplankton, to neće pojesti ribe, i zbog toga su kao vrsta nepoželjni, no ne možemo napraviti ništa da spriječimo njihovu invaziju jer to je ništa drugo nego invazija sada", objasnila je Daniela Marić Pfannkuchen iz Centra za istraživanje mora u Rovinju

Prošle godine bilo ih je nešto manje – no ove idealni su im uvjeti za brzo i brojno razmnožavanje. Kupanje, kažu kupači, izgleda kao - plivanje u pudingu, piše Dnevnik.hr.