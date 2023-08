Zanimljiva projekcija filma: Odvedi napuštenog psa na Disneyev klasik "101 dalmatinac"

Čarobno Ljetno kino Bačvice ove srijede u 20:30 sati postaje pozornica sasvim posebne projekcije Disneyevog klasika "101 dalmatinac" uoči kojeg će se posjetitelji moći družiti s napuštenim psima i među njima možda pronaći svog novog kućnog ljubimca.

Projekciju zajednički organiziraju Zaklada Bestie, Kino Mediteran i Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, a iako je omiljeno kino na Bačvicama inače 'dog friendly', iznimno ove srijede ulaz u kino bit će dozvoljen isključivo neudomeljnim psima o kojima skrbi Zaklada.

Cilj je omogućiti posjetiteljima ugodno druženje sa psima željnima pažnje jer će članovi Zaklade Bestia dovesti najmanje 20 šarmantnih ljubimaca koji su u potrazi za domom. Također, imate priliku doći na projekciju u pratnji psa iz skloništa čime ćete ostvariti pogodnosti i, ono najvažnije, uveseliti napuštenog psa odlaskom na filmsku projekciju s njegovim prijateljima iz skloništa.

Ulaznice su u prodaji na www.kinomediteran.hr te na blagajni Ljetnog kina Bačvice u srijedu od 19 sati, od kada u kinu i kreće druženje sa psima. Za sve one koji se odluče na samoinicijativni prijevoz psa iz skloništa Zaklade Bestie (potrebno je u srijedu od 18 do 19 sati doći na adresu: Ivana Pavla II 47, Kaštel Sućurac), osigurana je besplatna ulaznica za kino i kokice kao znak zahvalnosti. Poslije projekcije potrebno je psa na siguran način dovesti natrag do skloništa.

Oni koji žele odvesti psa na "101 dalmatinca" potrebno je prijaviti se putem formulara na poveznici: https://forms.gle/ziULKutaBbLJb5ZW9.