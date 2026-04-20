Zanimljiv stav osječkog trenera: "Livajin izostanak bi čak mogao dobro doći Garciji"

Trener Osijeka Tomislav Radotić najavio je gostovanje kod Hajduka u 31. kolu SuperSport HNL-a, koje je na rasporedu u utorak od 18:45. Osječani na Poljud putuju s pretposljednjeg mjesta na ljestvici i s brojnim problemima s ozljedama, no Radotić vjeruje da njegova momčad može odigrati kvalitetnu utakmicu. U najavi susreta za klupske stranice, trener se prvo osvrnuo na kadrovske probleme koji mu znatno otežavaju sastavljanje momčadi.

- Uz Shopova i Tourea koji su već dugo izvan pogona te Jurišića i Karačića, svakako će izostati Matković za kojega ćemo tijekom dana saznati kakva je težina njegove ozljede koljena. Isto tako, na put neće krenuti Barišić i Teklić, tako da nam nije jednostavna situacija, ali imamo zdrave i spremne dečke za koje sam siguran da će odgovoriti na izazove koji nas u Splitu očekuju. Ono što će nam tamo biti potrebno je isti pristup i prava energija kao u protekle dvije utakmice, te ono što je izostalo protiv Varaždina, a to je koncentracija na prekidima. Idemo protivniku koji je izuzetno kvalitetan i sigurno nećemo imati luksuz opet ponoviti nekakve jeftine pogreške. I nadam se da ih neće biti, izjavio je Tomislav Radotić.

Bilo bi itekako bitno izboriti se za pozitivan rezultat, bez obzira na snagu i rejting Hajduka, kao i činjenicu da su nas sva tri puta dobili ove sezone.

Ne volim nikada apostrofirati taj rezultat jer je on obično skup raznih parametara koji se moraju poklopiti. Imamo primjer utakmice na Rujevici gdje je Rijeka bila bolji protivnik u smislu nekakvih statističkih pokazatelja, koje smo mi imali protiv Varaždina na svojoj strani, a rezultati su bili – oprečni. Jasno je da ćemo morati imati fantastičnu energiju koju naprosto mora biti prisutna na svakoj utakmici, odigrati kvalitetno i pokušati sprovesti neki svoj plan na terenu. Onda uz malo sportske sreće možeš očekivati da će te i rezultat nagraditi. Ono što je meni bitno i zašto inzistiram na dobrim prezentacijama je moje uvjerenje da će nam se dugoročno to svakako vratiti. Puno stvari se za dobar ishod treba poklopiti, međutim, ako nešto radiš kvalitetno, inzistiraš na nekim stvarima i ispravljaš ono što nije bilo dobro, onda možeš očekivati dobre stvari.

Bit će važan svaki duel, svaka osvojena lopta, odnosno ogroman trud i želja da se ispune naša očekivanja…

Jako je kratko vrijeme između ogleda s Varaždinom i ovoga u Splitu, tako da ćemo na put voditi samo igrače koji su na 100 posto, odnosno koji mogu ispuniti ono što smo pripremali za ovu utakmicu i što mislim da nam je potrebno da bismo izborili pozitivan rezultat. Iako imamo jako puno problema s tim izostancima, uz taj poraz koji smo doživjeli u petak, vjerujem u dečke i vjerujem da imamo snage odigrati dobro i, ponovit ću, uz dozu sportske sreće da možemo na kraju biti zadovoljni.

Ni Hajduk nije kompletan, a neće im u momčadi biti njihova kapetana uz još poneki izostanak.

Livaja je već godinama jedan od najboljih igrača Lige, ako ne i najbolji, međutim, dojam mi je da je kolegi Garciji, koliko sam ga upoznao kroz rad u Istri i Hajduku, u ovim okolnostima čak možda i nešto lakše prenijeti momčadi neke svoje ideje. Vidim da nema ni Krovinovića, a što se tiče Šege i Sigura ipak ih očekujem. Imaju oni dovoljnu širinu, tako da nas sigurno čeka zahtjevan protivnik. Također, spremni smo i na moguću promjenu sustava kod njih, to smo također uzeli u obzir. Znamo otprilike kako bi oni mogli iznenaditi, no volio bih da mi ponovimo energiju prije svega uz ispunjavanje nekih naših planova i dogovora, a ključna će biti koncentracija tijekom cijele utakmice.

Poruka navijačima uoči ogleda s Hajdukom?

Od navijača uvijek mogu tražiti, ako imam pravo na to, njihovu podršku prema momčadi, a to su uvijek radili. Zajedno sa svojim kolegama iz stožera nastojim prenijeti igračima što bi tim ljudima s tribina značilo da učestalije pobjeđujemo jer to je svima hrana za dušu. Znam koliko to navijačima znači i ona početna stvar na kojoj ću inzistirati to je opet taj pristup utakmici i energija. U tom segmentu ne smijemo zakazati. Volio bih, naravno, da pokažemo i kvalitetu te da na pozitivan način uzvratimo za tu podršku koju cijelo vrijeme imamo, osobito otkako je ovaj stožer na čelu prve momčadi. Znam da postoji puno prostora za napredak, da možemo bolje kako bismo bili prava momčad, na ponos svih navijača NK Osijek.

