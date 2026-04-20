Ovo je velika stvar za Trogir: "Radovi dobro napreduju, temelji su u poodmakloj fazi"

Gradonačelnik Trogira Ante Bilić objavio je nove informacije o izgradnji POS-ove zgrade u naselju Plano, istaknuvši da radovi napreduju planiranom dinamikom te da su već vidljivi prvi obrisi budućeg objekta.

Kako navodi, iako je gradilište nešto udaljenije od pogleda javnosti, aktivnosti na terenu su intenzivne.

– Ovo gradilište nam je malo dalje od očiju, ali radovi na POS zgradi u Planom dobro napreduju i već se vide tlocrtni obrisi. Trenutno je izgradnja temelja u poodmakloj fazi. Gradilište je dosta aktivno, dopremljene su velike količine materijala i očekujemo da se radi neometano u skladu s planiranom dinamikom i u narednim mjesecima – poručio je Bilić.

35 stanova i prostor za mjesni odbor

Po dovršetku, zgrada će imati ukupno 35 stanova različitih veličina – od jednosobnih do četverosobnih, površine od približno 44 do 102 četvorna metra. Uz stambeni dio, planiran je i poslovni prostor od 74 kvadrata koji će, kako je najavljeno, otkupiti Grad.

– Poslovni prostor kupit će Grad za potrebe rada Mjesnog odbora – istaknuo je gradonačelnik.

Zgrada će imati tri nadzemne etaže i suteren, ukupne neto površine 2.546,71 kvadratni metar.

Riječ je o još jednom projektu iz programa društveno poticane stanogradnje koji bi trebao omogućiti rješavanje stambenog pitanja dijelu građana Trogira, a nastavak radova u idućim mjesecima bit će ključan za poštivanje planiranih rokova.