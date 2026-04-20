Severina u tuzi: "Hvala za sve, opraštam se s velikom tugom od ove prekrasne žene"

Hrvatska modna scena tuguje za jednom od svojih najznačajnijih i najutjecajnijih kreatorica. Preminula je Danijela Car, dugogodišnja dizajnerica i osnivačica brenda Linea Exclusive, čije su kreacije desetljećima obilježavale domaću modu.

Njezino ime godinama je bilo sinonim za eleganciju, ženstvenost i vrhunsku izradu, a još od sedamdesetih godina prošlog stoljeća gradila je prepoznatljiv stil koji su rado nosile brojne poznate Hrvatice.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Strast prema modi naslijedila je od majke, dok je talent za dizajn pokazivala od najranije dobi. Osnivanjem Linea Exclusive stvorila je modnu priču dugu više od četiri desetljeća. Njezine kreacije bile su prepoznatljive po sofisticiranim linijama, autorskim krojevima i korištenju prvoklasnih materijala.

Tijekom karijere surađivala je s uglednim imenima poput Zorana Mrvoša i Dalibora Bettija, a iako je brend bio najpoznatiji po svečanim haljinama, uspješno je razvijena i poslovna linija. Obiteljsku tradiciju nastavila je njezina kći Irina Car.

Nosile su je najveće zvijezde

Lista poznatih osoba koje su nosile njezine kreacije iznimno je dugačka. Među njima su Severina, Jelena Rozga, Mirjana Hrga, Danijela Trbović, Indira, Vanna, Ecija Ojdanić i Anica Kovač, dok je Linea Exclusive godinama bila zadužena i za styling izbora za Miss Hrvatske te brojne televizijske projekte.

Kroz svoj rad, Danijela Car donijela je duh svjetskih modnih prijestolnica na domaću scenu i ostavila neizbrisiv trag u hrvatskoj modi.

Dirljive poruke oproštaja

Od dizajnerice se dirljivim riječima oprostila i Severina.

– Draga moja Danijela, hvala Vam za sve… Opraštam se s velikom tugom od predivne žene i prekrasne dizajnerice; prva među prvima… – napisala je.

Društvene mreže preplavile su i brojne druge poruke oproštaja.

“Veliki gubitak za hrvatsku modu. Počivajte u miru”, “Hvala Vam na svemu što ste ostavili iza sebe”, “Vaša elegancija i stil živjet će i dalje kroz generacije”, “Zauvijek ćete ostati simbol jedne posebne modne ere”, samo su neke od poruka kojima se prijatelji, kolege i obožavatelji opraštaju od ove istaknute kreatorice.

Njezin doprinos hrvatskoj modi potvrđen je brojnim nagradama i priznanjima, a njezin rad i nasljeđe ostat će trajno upisani u povijest domaće modne scene.