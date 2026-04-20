“Više od 230 tisuća eura po utakmici”: Hajduk otkrio koliko navijači pune splitsku blagajnu

Podaci Porezne uprave pokazuju da svaka utakmica na Poljudu donosi snažan poticaj ugostiteljstvu, a ukupni učinak mjeri se u milijunima eura godišnje

Uoči novih rasprava o budućnosti stadionske infrastrukture, HNK Hajduk Split objavio je konkretne brojke koje potvrđuju ono na što se godinama upozorava – utakmice “bijelih” imaju izravan i značajan utjecaj na lokalnu ekonomiju.

Pozivajući se na službene podatke Porezne uprave, iz kluba navode da Hajduk samo kroz sektor ugostiteljstva generira više od 230.000 eura dodatnog prometa po jednoj utakmici.

Milijuni eura godišnje ostaju u Splitu

Na godišnjoj razini to znači oko 4,6 milijuna eura izravnog poticaja lokalnom gospodarstvu. Riječ je o novcu koji, kako ističu iz kluba, u velikoj mjeri ostaje unutar zajednice – kroz plaće zaposlenih u ugostiteljstvu, angažman lokalnih dobavljača i porezna davanja.

Ako se isti učinak projicira na životni vijek nove stadionske infrastrukture od 50 godina, ukupna dodana vrijednost prelazi 230 milijuna eura – i to samo u jednom sektoru.

Stadion kao gospodarski projekt

Iz Hajduka naglašavaju da ovakvi pokazatelji jasno potvrđuju kako ulaganje u sportsku infrastrukturu nije samo pitanje sporta, već i strateška gospodarska odluka.

Prema njihovim navodima, novi stadion predstavljao bi dugoročno održiv projekt koji bi kroz desetljeća višestruko opravdao svoju cijenu, uz kontinuirano generiranje prihoda i razvoj lokalne ekonomije.

“Dvojbe nema – novi stadion je jedina opcija”

Zaključno, iz kluba poručuju da je izgradnja novog stadiona ključna za budućnost – ne samo Hajduka, nego i grada Splita i šire zajednice.

Naglašavaju da ovakvi projekti donose dugoročnu korist i stabilan gospodarski rast, čime se sportska infrastruktura pretvara u snažan generator razvoja.