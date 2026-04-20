Učenici i studenti, jeste li spremni? Grad Split vas traži - javite se...

Grad Split objavio je natječaj za organizaciju Prometne jedinice mladeži za 2026. godinu, a prijaviti se mogu učenici stariji od 16 godina te studenti. Riječ je o poslovima nadzora prometa u mirovanju i upravljanja prometom na raskrižjima na području grada tijekom ljetnih mjeseci. Zaključak o objavljivanju natječaja donio je gradonačelnik Tomislav Šuta, a natječaj će biti proveden sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i važećem pravilniku o prometnim jedinicama mladeži.
Posao tijekom ljeta
Prometna jedinica mladeži i ove će godine biti angažirana u razdoblju pojačanog prometa u Splitu. Studenti će poslove moći obavljati od 15. lipnja do 15. rujna, dok je za učenike predviđeno razdoblje od 1. srpnja do 1. rujna.
Grad navodi kako kandidati moraju biti primjereni u učenju, ponašanju i radu, a osim osnovnih uvjeta, pri odabiru će se vrednovati i dodatne kvalifikacije.
Tko se može prijaviti?
Pravo prijave imaju učenici koji su navršili najmanje 16 godina života te studenti. Uz prijavu je obvezno priložiti kratki životopis s kontakt brojem, potvrdu o školovanju, presliku svjedodžbe zadnjeg završenog razreda ili presliku indeksa, potvrdu liječnika obiteljske medicine o zdravstvenoj sposobnosti te planirano razdoblje obavljanja poslova. Kandidati mogu priložiti i dodatnu dokumentaciju, poput dokaza o položenom vozačkom ispitu i potvrde o poznavanju barem jednog stranog jezika.
U natječaju je posebno naglašeno da će prednost pri sklapanju ugovora imati studenti u odnosu na učenike. Dodatnu prednost imat će kandidati s položenim vozačkim ispitom, oni koji poznaju strane jezike, kao i oni koji su i ranije obavljali poslove u Prometnoj jedinici mladeži na području Splita.
Rok za prijavu je 27. travnja
Prijave se zaprimaju od 20. do 27. travnja 2026. godine. Zainteresirani ih mogu predati osobno u centralnoj pisarnici Grada Splita ili poslati poštom na adresu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, na Obali kneza Branimira 17. Iz Grada upozoravaju da prijave pristigle nakon isteka roka, kao i one s nepotpunom dokumentacijom, neće biti razmatrane.