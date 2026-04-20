"Možeš zvati i četiri televizije": Teške optužbe invalida s Korčule nakon dolaska u Split – tvrdi da mu je onemogućen pristup taksiju na trajektu

Ante Surjan (35) iz Blata na Korčuli obratio se redakciji s tvrdnjama o neugodnom iskustvu koje je doživio prilikom dolaska u Split, ističući da mu je kao osobi sa 100-postotnim invaliditetom donjih ekstremiteta bio otežan pristup taksi prijevozu odmah po iskrcaju s trajekta.

Kako navodi, 14. travnja ove godine doputovao je u Split s majkom trajektom “Oliver”, no po dolasku na vez 18 suočio se s problemom.

– Tražio sam taxi, ali mi je rečeno da imaju zabranu dolaska ispred trajekta. Od svih taksista jedino je došao jedan žuti taxi, i to uz rizik da će dobiti kaznu. Uz maminu pomoć, hodao sam sa štapom od trajekta do zgrade Lučke uprave gdje me taj taxi ukrcao. Njima veliko hvala – kaže Surjan.

Ističe da je po povratku kući kontaktirao Jadroliniju, no tvrdi da su ga uputili na Lučku upravu Split.

– Javila se jedna službenica koja je bila jako ljubazna, saslušala moj problem i spojila me s nadležnom osobom. Međutim, gospodin s kojim sam razgovarao bio je izrazito neugodan i arogantan. Rekao je da taksiji ne mogu dolaziti i da se nema što raspravljati. Kada sam mu rekao da ću se obratiti medijima, odgovorio mi je: “Možeš zvati i četiri-pet televizija i novinara” te prekinuo poziv – tvrdi Surjan.

“Otočani i invalidi kao ljudi trećeg reda?”

Surjan ističe da je posebno razočaran odnosom prema osobama s invaliditetom, pogotovo onima koji dolaze s otoka i ovise o dolascima u Split zbog zdravstvenih pregleda.

– Ovo je žalosno. Kada je loše vrijeme, odsječeni smo od kopna, a mi invalidi uz sve naše svakodnevne borbe nemamo razumijevanja kada moramo u KBC Split. Možda smo mi otočani ljudi trećeg reda, a invalidi pogotovo – kaže.

Naglašava da njegov slučaj nije usamljen te da taksi prijevoz ima veliku važnost za invalide i onkološke bolesnike s otoka Korčule.

– Ovo pišem za sve invalide i bolesnike kojima taxi znači jako puno. Neću stati na ovome, imam se gdje obratiti i želim da ovaj problem dođe do ministarstva – poručuje Surjan.