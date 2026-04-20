Riva će se rekonstruirati! Grad objavio detalje, poznati detalji projekta koji će mijenjati izgled središnjeg dijela grada

Grad Split u srijedu, 22. travnja 2026. godine, organizira javno predstavljanje projekta rekonstrukcije središnjeg dijela Rive, jednog od najprepoznatljivijih prostora u gradu.

Projekt će u Muzeju Grada Splita, u Gotičkoj dvorani s početkom u 10 sati, predstaviti gradonačelnik Tomislav Šuta, njegova zamjenica Matea Dorčić te Saša Begović iz zagrebačkog arhitektonskog studija 3LHD.

Riječ je o projektu koji obuhvaća rekonstrukciju površine od čak 14.500 četvornih metara, a temelji se na rješenju koje je studio 3LHD još 2004. i 2005. godine nagrađen prvom nagradom na arhitektonskom natječaju. Građevinska dozvola za zahvat izdana je 2006. godine.

Nove tende, rasvjeta i hortikulturna rješenja

Planirani zahvati uključuju zamjenu urbane opreme, intervencije u postojeće opločenje, unapređenje hortikulturnog fonda, modernizaciju instalacija, kao i izmjene na tendama i rasvjetnim tijelima.

Poseban naglasak stavljen je na primjenu novih tehnoloških rješenja, osobito kada je riječ o tendama i rasvjeti, dok će se istovremeno unaprijediti i postojeća infrastruktura kako bi Riva zadržala svoju funkcionalnost, ali i dobila suvremeniji izgled.

Iz Grada pozivaju sve zainteresirane građane da se odazovu predstavljanju i iz prve ruke dobiju uvid u planirane promjene.

– Pozivamo sve građanke i građane Grada Splita da se pridruže predstavljanju projekta – poručili su iz Kabineta gradonačelnika.

Očekuje se da će projekt izazvati velik interes javnosti s obzirom na važnost Rive kao središnjeg gradskog prostora i jednog od simbola Splita.