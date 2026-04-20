Close Menu

Riva će se rekonstruirati! Grad objavio detalje, poznati detalji projekta koji će mijenjati izgled središnjeg dijela grada

Građani će imati priliku prvi put vidjeti planirane zahvate, uključujući nove tende, rasvjetu i uređenje prostora

Grad Split u srijedu, 22. travnja 2026. godine, organizira javno predstavljanje projekta rekonstrukcije središnjeg dijela Rive, jednog od najprepoznatljivijih prostora u gradu.

Projekt će u Muzeju Grada Splita, u Gotičkoj dvorani s početkom u 10 sati, predstaviti gradonačelnik Tomislav Šuta, njegova zamjenica Matea Dorčić te Saša Begović iz zagrebačkog arhitektonskog studija 3LHD.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Riječ je o projektu koji obuhvaća rekonstrukciju površine od čak 14.500 četvornih metara, a temelji se na rješenju koje je studio 3LHD još 2004. i 2005. godine nagrađen prvom nagradom na arhitektonskom natječaju. Građevinska dozvola za zahvat izdana je 2006. godine.

Nove tende, rasvjeta i hortikulturna rješenja

Planirani zahvati uključuju zamjenu urbane opreme, intervencije u postojeće opločenje, unapređenje hortikulturnog fonda, modernizaciju instalacija, kao i izmjene na tendama i rasvjetnim tijelima.

Poseban naglasak stavljen je na primjenu novih tehnoloških rješenja, osobito kada je riječ o tendama i rasvjeti, dok će se istovremeno unaprijediti i postojeća infrastruktura kako bi Riva zadržala svoju funkcionalnost, ali i dobila suvremeniji izgled.

Iz Grada pozivaju sve zainteresirane građane da se odazovu predstavljanju i iz prve ruke dobiju uvid u planirane promjene.

– Pozivamo sve građanke i građane Grada Splita da se pridruže predstavljanju projekta – poručili su iz Kabineta gradonačelnika.

Očekuje se da će projekt izazvati velik interes javnosti s obzirom na važnost Rive kao središnjeg gradskog prostora i jednog od simbola Splita.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
3
Haha
1
Nice
1
What?
2
Laž
1
Sad
0
Mad
2