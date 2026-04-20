Solin gradi novi vrtić na Bunjama: "Ulaganje u djecu i mlade je prioritet"

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević objavio je novi video u kojem je istaknuo važnost ulaganja u djecu i mlade, naglasivši da je upravo povećanje kapaciteta vrtića jedan od glavnih prioriteta gradske uprave.

U objavi je poručio da Grad sustavno radi na rješavanju problema nedostatka mjesta u predškolskim ustanovama, a izgradnja novog vrtića na Bunjama predstavlja prvi konkretan korak u tom smjeru.

– Ulaganje u djecu i mlade prioritet su Grada Solina, a osiguravanje dovoljno mjesta u vrtićima na vrhu je tih prioriteta. Gradnja vrtića na Bunjama samo je prvi korak u ostvarenju tog cilja – poručio je Ninčević.

U objavljenom videu prikazani su radovi i trenutačno stanje na gradilištu, čime se građanima daje uvid u napredak projekta koji bi u konačnici trebao olakšati roditeljima i osigurati kvalitetnije uvjete za najmlađe.

Grad Solin posljednjih godina intenzivno ulaže u predškolski odgoj, a novi vrtić na Bunjama dio je šire strategije povećanja dostupnosti vrtićkih mjesta.

