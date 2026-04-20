POGODIO APSOLUTNO SVE: Za samo 2,60 eura osvojio čak 80.000 eura!

U 110. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 1, 3, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 19, 21 i 22, a jedan je igrač uspio napraviti ono što rijetko kome polazi za rukom – pogoditi baš sve.

Za uplaćenih svega 2,60 eura, igrač je odigrao dvije kombinacije i ostvario dobitak SVE (11) u iznosu od 80.000 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Tiska, a riječ je o jednom od većih pojedinačnih dobitaka u ovoj igri u posljednje vrijeme.

Igra koja nosi visoke dobitke

Sve ili Ništa jedna je od popularnijih igara na sreću u Hrvatskoj, a temelji se na pogađanju izvučenih brojeva. Upravo maksimalan pogodak, odnosno svih 11 brojeva, donosi i najveći mogući dobitak.

Novo izvlačenje već sutra

Sretnik koji je osvojio ovaj iznos zasad je nepoznat, a mnogi će se već okušati u sljedećem izvlačenju koje je na rasporedu u utorak, 21. travnja 2026.