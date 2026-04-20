Težak udarac za splitsku košarku: Poraz u Beogradu označio kraj – Split ispao iz ABA lige

Košarkaši Splita ispali su iz ABA lige nakon uvjerljivog poraza na gostovanju kod Mege u Beogradu rezultatom 95:72. U susretu pretposljednjeg, devetog kola play-outa Žuti su morali pobijediti kako bi zadržali kakvu-takvu nadu u ostanak, no domaćin je bio uvjerljiv i time zapečatio sudbinu splitskog sastava.

Ovim porazom Split je ostao bez matematičkih šansi za spas, pa će utakmica posljednjeg kola protiv Spartaka na Gripama imati tek revijalni karakter – ujedno i oproštaj od regionalne elite.

Nada trajala jedno poluvrijeme

Mega je bolje otvorila susret i već sredinom prve četvrtine povela s 17:7. Split se uspio vratiti do kraja prve dionice i smanjiti na 20:15, a u drugoj četvrtini čak i preokrenuti rezultat te povesti 37:34.

Ipak, domaćin je do odlaska na odmor ponovno preuzeo kontrolu i na poluvrijeme otišao s minimalnom prednošću 46:44.

Treća četvrtina presudila

Ključni trenutak utakmice dogodio se u trećoj četvrtini kada je Mega potpuno nadigrala Splićane. Domaći su taj period dobili s uvjerljivih 26:13 i stvorili veliku prednost od 15 koševa (72:57).

Split je početkom posljednje četvrtine pokušao zaprijetiti serijom 6:0 i smanjiti zaostatak, no uslijedio je brz odgovor Mege koja serijom 12:3 odlazi na nedostižnih +18. Do kraja susreta razlika je narasla i na 25 poena, a konačnih 95:72 jasno pokazuje odnos snaga na parketu.

Najbolji pojedinci

Kod Mege čak šest igrača imalo je dvoznamenkasti učinak, a predvodili su ih Nikola Đurišić sa 17 koševa i šest skokova, Bogoljub Marković sa 16 te Asim Đulović sa 15 poena.

U redovima Splita najefikasniji su bili Jacob Stephens s 12 koševa, Demajeo Wiggins s 11 te Dario Drežnjak s 10 poena.

Situacija na ljestvici

U drugom susretu kola Vienna je slavila protiv FMP-a rezultatom 92:84, dodatno zakompliciravši borbu u donjem dijelu ljestvice. Uoči posljednjeg kola vodeći je Spartak s 39 bodova, Zadar ima 37, dok FMP i Mega imaju po 36 bodova. Split je ostao na začelju s 31 bodom.

Za splitski klub ovo je bolan kraj sezone u regionalnom natjecanju, a već sada je jasno da će sljedeća godina donijeti nove izazove i potrebu za ozbiljnom rekonstrukcijom momčadi.