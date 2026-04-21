Procurio šokantan video strašnog zločina s Cetine: Pogledajte iskrcavanje otpada iznad izvora vode

Nekoliko dana nakon što je splitska policija kazneno prijavila i pritvorikla dvojicu muškaraca (40 i 58 godina) koje se tereti za ozbiljno ugrožavanje okoliša na području omiškog zaleđa, Morski HR objavljuje nove snimke ilegalnih deponija koje je netko iskrcao na sam rub kanjona rijeke Cetine.

Ono što je posebno zabrinjavajuće i može imati elemente terorističkog čina, jest da su ta odlagališta, kako tvrde sugovornici, okomito iznad izvora pitke vode, čime se direktno ugrožavaju zdravlje i životi stotina tisuća građana.

- Dolaze kamioni i iskreću otpad odmah tu na rub kanjona. Ovo je naprosto katastrofa. Svako 50 metara je ovako. Ako nisu devastacije onda lokalni ljudi začepe škrape smećem. Evo, pogledaj ovdje, izvor vode, a 10 m dalje smeće, - kaže svjedok ovih užasnih scena, a koliko toga ima, najbolje govore ove snimke.

Kaznene prijave

Javna ustanova More i krš pokrenula je više kaznenih prijava protiv nepoznatih počinitelja.

- To je problem koji traje godinama. Mi smo podnijeli niz kaznenih prijava, prekršajnih i prijava Državnom inspektoratu. Ovo zadnje djelovanje Državnog odvjetništva bilo je upravp prema našim prijavama - kaže za Morski HR glavni čuvar prirode u Ustanovi More i Krš, Marijan Kurtović.

- Vodu iz više izvora Cetine ljudi konzumiraju stalno i ono što posebno brine je činjenica da su zločinci otpad istovarali direktno iznad izvora - poručuj građanin koji upozorava i na zamućenost na jednoj od tih lokacije gdje je vodocrpilište.

- Oko 80 posto od ovoga što nalazimo gore je građevinski otpad i šuta, ali ima svih vrsta otpada - prepričava Kurtović i dodaje:

- Nemamo ni mi povratnu informaciju o tome tko su ti ljudi, jer policija i DORH daju vrlo šture informacije.

Čuvari prirode imaju zakonski ograničene ovlasti. Mi moramo doslovno zateći nekoga u počinjenju kršenja zakona. Ako ne, jedine su nam opcije zatečeno stanje proslijediti odvjetništvu i inspektoratu, - poručuje.

- Mi u sklopu nekih projekata imamo plan nabave videonadzora, ali je dugotrajno i kompleksno ishođenje svih dozvola od Hrvatskih šuma, Hrvatskih cesta, Županijskih cesta, policije i ostalih javno-pravnih tijela. Mi imamo foto zamke za praćenje divljih životinja. One su također alat koji pomaže - kaže glavni čuvar prirode u Ustanovi More i Krš, Marijan Kurtović.

Kazne za zagađenje izvora pitke vode u Hrvatskoj rigorozne!

Namjerno onečišćenje izvora pitke vode u Hrvatskoj tretira se kao ozbiljan napad na javno zdravlje, zbog čega počiniteljima prijete višegodišnje kazne zatvora. Ako osoba svjesno ispusti štetne tvari i time trajno ugrozi kvalitetu vode, može završiti u zatvoru do pet godina, dok se u situacijama izravne opasnosti za ljudske živote ta kazna penje i do osam godina.

Najstroža sankcija od deset godina zatvora predviđena je za slučajeve u kojima zagađenje dovede do tragičnog gubitka ljudskih života.Uz zatvorske kazne, sustav predviđa i oštre novčane udarce, posebno za pravne osobe koje nepoštivanjem propisa mogu izgubiti desetke tisuća eura.

Građani koji svojim nemarom ili namjernim djelovanjem u blizini izvorišta ugroze vodoopskrbu suočavaju se s kaznama koje dosežu nekoliko prosječnih mjesečnih plaća. Cijeli sustav nadziru inspekcije i vodni redari, a zakoni su postavljeni tako da se i nehotično trovanje vode kažnjava zatvorom, čime se naglašava visoka odgovornost svakog pojedinca prema zajedničkim resursima.