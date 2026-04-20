Makaranin velikog srca ide u novi ekstremni pothvat za dječaka iz Imotskog: "Vozim 24 sata bez stajanja za malog Marka"

Nakon što je nedavno postavio hrvatski rekord hodajući 24 sata i prešavši čak 122 kilometra, Makaranin Mate Vodanović sprema se za novi, još zahtjevniji pothvat – ovoga puta na dva kotača, i to s humanitarnim ciljem.

Riječ je o 24-satnoj biciklističkoj vožnji u krug oko grada Makarske, tijekom koje će se prikupljati donacije za liječenje sedmogodišnjeg Marka Cvitanovića iz Imotskog, dječaka koji se bori s teškim posljedicama meningokokne sepse.

Vožnja bez stajanja – dan i noć

Vodanović će voziti kružnu rutu dugu 2,5 kilometra – od pivnice Pivac na Marineti, preko kružnog toka kod Lidla i kolodvora, pa natrag prema rivi – i to neprekidno 24 sata.

Start je zakazan za 30. travnja u 17 sati, a završetak dan kasnije u isto vrijeme.

– Ovo je do sada moj najluđi podvig. Vozim cijeli dan, noć i ponovno dan, bez prekida – poručio je Vodanović.

Dodaje kako mu je cilj pokušati srušiti i vlastiti rekord od 440 kilometara u 24 sata, što znači da će morati održavati prosječnu brzinu od oko 20 km/h.

Humanitarni cilj u središtu svega

Cijeli događaj ima snažnu humanitarnu dimenziju. Sva prikupljena sredstva ići će izravno na račun obitelji malog Marka, koji se suočava s teškim zdravstvenim posljedicama opasne bolesti.

Uz Vodanovića, u organizaciju su uključeni brojni građani i udruge, među kojima i udruga Mike te Grad Makarska.

Glazba, fažol i zajedništvo

Središnje mjesto događanja bit će ispred pivnice Pivac na Marineti, gdje će biti postavljena okrjepna stanica, ali i organiziran cjelodnevni program.

Planirano je kuhanje fažola, koji će biti spreman za posjetitelje od 13 sati, dok će atmosferu dodatno podići nastupi DJ-eva i lokalnih glazbenih sastava. Na lokaciji će biti postavljen i video zid na kojem će se pratiti napredak vožnje, ali i prikazivati podaci za donacije.

Humanitarni štand vodit će članovi udruge Mike, koji će prodajom suvenira također prikupljati sredstva za dječaka.

Poziv građanima

Vodanović poziva sve građane da dođu, podrže akciju i pomognu koliko mogu.

– Dođite podržati malog Marka, a i mene pljeskom, posebno u zadnjim satima kada će biti najteže – poručio je.

Ovaj jedinstveni događaj još jednom pokazuje snagu zajedništva i spremnost ljudi da pomognu onima kojima je najpotrebnije.