Teške optužbe šefa SDP-a: "HDZ preko saveza i udruga izvlači novac i dobiva izbore"

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić iznio je niz ozbiljnih optužbi na račun HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića, ustvrdivši da se kroz mrežu sportskih saveza i udruga izvlači novac i osigurava politička prednost na izborima.

Govoreći u emisiji Hrvatskog radija, Hajdaš Dončić je komentirao aktualne istrage u sportskim savezima, pritom povukavši paralelu s aferom Fimi media.

– Ljudi u Hrvatskoj moraju biti svjesni da svaki sportski savez vodi neki HDZ-ovac, da svako lovačko društvo vodi neki HDZ-ovac. Upravo je ta sprega politike i saveza udruga prestrašna. To je način na koji se izvlače novci i način na koji HDZ dobiva izbore – rekao je.

Dodao je da takva praksa šteti demokraciji te upozorio da bi moglo biti još sličnih slučajeva.

Oštre kritike Plenkoviću i ekonomiji

Hajdaš Dončić posebno je kritizirao gospodarsku politiku Vlade, istaknuvši da Hrvatska nema ključne strategije u energetici i poljoprivredi, dok uvoz hrane doseže milijarde eura.

– Plenković se u ekonomiju ne razumije. To su kratkoročne mjere bez pravog učinka – poručio je, dodajući da se europski novac troši bez jasne strategije.

Inflaciju, koja je među najvišima u europodručju, nazvao je strukturnim problemom i izravnom posljedicom, kako tvrdi, nečinjenja Vlade.

– To nije uvezena inflacija, to je inflacija Plenkovićeva nečinjenja – kazao je.

Zdravstvo, standard i “Plenkovićev land”

Upozorio je i na stanje u zdravstvu, navodeći da građani Hrvatske žive kraće od prosjeka Europske unije te da sustav pogoduje privatnom sektoru.

– Nedopustivo je da se problemi koji su se mogli spriječiti preventivom rješavaju dugim listama čekanja – istaknuo je.

Govoreći o političkom sustavu, kritizirao je koncentraciju moći.

– Ovisni smo o jednom čovjeku. Ili ćemo ukinuti parlament pa ćemo imati “Plenkovićev land”, što je loše za demokraciju – poručio je.

Najava političkih savezništava

Predsjednik SDP-a najavio je i političke planove, istaknuvši da će stranka na izbore ići u koaliciji s platformom Možemo!, uz moguću suradnju s pojedincima poput Anke Mrak Taritaš i Dalije Orešković.

Naglasio je da SDP želi graditi politiku na timu, a ne pojedincima, te ponuditi mjere za rast plaća, mirovina i životnog standarda.

– Ljudima treba plaća od koje mogu pristojno živjeti, a mi smo spremni ponuditi modele kako bi život bio priuštiviji – zaključio je.

Istodobno je poručio da SDP više neće pristajati na političke trgovine, osobito kada je riječ o izboru sudaca, naglasivši kako žele jasniji i transparentniji politički sustav.