Proljetna toplina se "zaletjela", sada će malo u "rikverc". Sutra stiže kiša pa bura

U proteklom tjednu osjetili smo naglo zatopljenje, odnosno ulazak u topliji dio godine. Tako su posljednjih dana temperature zraka dosezale ili prelazile vrlo toplih 25 Celzijusovih stupnjeva, a na pojedinim lokacijama padali su i datumski temperaturni rekordi. Novi tjedan neće biti tako stabilan i tako topao kao prethodni.

Već je prethodne noći preko naših područje prešla oslabljena fronta, donoseći mjestimične oborine, a na moru je mjestimice bilo i prolazne grmljavine. Dotok hladnijeg zraka već će danas u unutrašnjosti zemlje uvjetovati popriličan pad temperature zraka, a u Dalmaciji će on biti kudikamo blaži.

Da su temperature pale osjetit ćemo od srijede, a osobito u četvrtak ujutro kada će biti prohladno s burom. Jutra i noći će u drugom dijelu tjedna općeniti biti znatno svježije nego u prvom. Ipak oborina neće biti puno i većinom će pasti u utorak.

Danas će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja i veći dio dana suho. Puhat će slabo do umjereno jugo i levant. Minimalne jutarnje temperature zraka od 7 do 16°C, a najviše dnevne od 17 do 23°C.

Utorak će biti pretežno oblačan, povremeno uz kišu, a popodne su mogući pljuskovi s grmljavinom. Jugo i levant u okretanju na umjerenu do pojačanu buru, podno Velebita jaku s olujnim udarima. Na moru popodne prolazno tramontana. Temperature zraka veći dio dana bez veće promjene u odnosu na ponedjeljak, navečer svježije.

U srijedu djelomično sunčano i suho. Puhat će umjerena do jaka bura. Vjetrovitije navečer nego danju. Jutro i večer će biti umjereno svježiji, najviše dnevne temperature većinom od 15 do 21°C.

U četvrtak pretežno sunčano. Ujutro umjerena do jaka bura, danju će slabiti, a na moru okretati na tramontanu koja će imati jake udare prema otvorenom. Jutro osjetno hladnije s minimalnim temperaturama od 3 do 10°C, najviše dnevne od 16 do 21°C.

U petak i subotu djelomično sunčano i suho. Noću slaba do umjerena bura, danju vjetar s jugozapada i zapada. Jutra će biti svježa, danu ugodni, većinom od 17 do 22°C.

U nedjelju nešto promjenjivije, tek je mjestimice moguća koja kišna kap. Na moru će zapuhati slabo do umjereno jugo i levant i bit će malo toplije.