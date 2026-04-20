TRENER GARCIA UOČI OSIJEKA: 'Možemo biti jako uspješni i pobijediti svakoga ako se držimo dogovora'

Nogometaši Hajduka sutra s početkom od 18:45 igraju utakmicu 31. kola SuperSport HNL-a na Poljudu protiv Osijeka. Utakmicu je na press-konferenciji najavio trener Bijelih Gonzalo Garcia.

Bili ste razočarani nakon remija. Jeste li analizirati tu utakmicu i tko će biti u kadru?

Normalno je da sam bio razočaran. Nisam osoba koja se lako razočara, ali nismo dali sve od sebe ili se nismo trudili. To je najveći problem koji ova momčad ima. Svi su dobro radili ove godine, jako i teško, ali nekada ne ide. Ne mogu ni pretjerano reagirati, ali neki moraju biti još bolji. S druge strane, sretan sam jer neki nisu imali najbolji dan, a dali su sve od sebe, primjerice Brajković. Dan može biti dobar ili loš, ali to treba razdvojiti. Što se tiče igrača, mislim da će gotovo svi biti spremni. Nema Krovinovića, Dialla i Hodaka, vidjet ćemo što je sa Skelinom i Šegom.

Jeste li pričali sa sportskim direktorom?

Imali smo kratki sastanak, nije bilo pretjeranog razgovora tu. Jako sam optimističan oko toga.

Hajduk je sada drugi, a Osijek pretposljednji. Bit će to dva drugačija pristupa?

Da, naravno, oni se bore za opstanak. Nogomet nije samo taktika, bitno je. Bit će teška utakmica. Možda nismo najbolja momčad, ali radimo što bolje možemo i vjerujem da, ako se držimo dogovora, možemo biti jako uspješni i pobijediti svakoga. Ovisi sve o nama.

Riječ-dvije o Osijeku? Kao da gube nekada nadu?

Idu naprijed, štite jedan drugoga, trče jedan za drugoga i u tranziciji. Normalno je da se nekada zabije kada momčad iziđe vani. Imali su prilika, ali nisu se uspjeli izvući do kraja. Imaju kvalitetne igrače natrag.

Nema Livaje, hoće li Rebić igrati u vrhu napada?

Ne znam tko će tko igrati gdje, moram vidjeti što će s biti sa Šegom.

Zna li se nešto više o Krovinovićevoj ozljedi?

Vidi se da je nastala nekakva ozljeda, možda će izbivati dulje, ali bio je u jakim bolovima tijekom utakmice. Nadam se da ćemo znati tijekom dana.

Tko će startati umjesto Sigura, ako i hoće?

Želimo biti oprezni s njim, trenirao je. Postoji mogućnost da se vrati u sastav, a ako ne, onda će to biti Hrgović. Odlučit ćemo nakon treninga.

Hoćete li igrati s trojicom ili četvoricom iza?

Imamo svoju formaciju, mijenjamo je po potrebi. Nismo pritiskali naprijed, moramo imati dobru podršku od iza, to je bila taktička odluka. To radimo kada je potrebno.

Sportski je direktor rekao gdje bi htio dovesti igrače. Imate li Vi želje za ljeto?

To je profil igrača. Pričali smo o tome, slično mislimo. Ako specifično pričamo o tome, postoji nekoliko kriterija koje želimo zadovoljiti. Da je igrač taktički i tehnički dobar, mentalno i fizički također, ali i da je gladan pobjede. Ako se želite natjecati u Europi, morate vidjeti i na čemu poraditi.

Huram je igrao u reprezentaciji. Hoće li biti na klupi?

Želim mu dati minute, naravno, to je drugačiji ritam od reprezentacije i juniora. Mora igrati na najvišoj mogućoj razini. Sretan sam jer radi jako dobro. Tih je i dobro se prilagođava terenu. i danas će trenirati s nama, bit će na klupi sutra, ali vidjet ćemo hoće li igrati sutra.