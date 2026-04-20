Dostojanstveno obilježena 33. obljetnica pogibije Igora Lipotića Piroge i njegovih suboraca

Igor Lipotić Piroga poginuo je zajedno s još dvojicom svojih suboraca prilikom izviđanja terena, kada su naletjeli na minsko polje na području Dinare. Njihova žrtva ostaje trajno upisana u sjećanje obitelji, prijatelja, suboraca i svih onih koji cijene doprinos hrvatskih branitelja u obrani domovine.

Program obilježavanja započeo je u jutarnjim satima svetom misom, nakon koje je organiziran odlazak na planinu Dinaru, na mjesto njihove pogibije. Na komemoraciji su, uz obitelj, prijatelje i suborce, bili nazočni i Ivan Bugarin, saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Trilja, te Damir Gabrić, pročelnik Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Damir Gabrić tom je prilikom pozdravio sve prisutne te posebno istaknuo važnost očuvanja sjećanja na Igorovu žrtvu i žrtvu njegovih suboraca. Naglasio je koliko je važno sudjelovanje djece i mladih u ovakvim događajima, kako bi nove generacije nastavile nositi istinu, poštovanje i zahvalnost prema onima koji su svoje živote položili za slobodu Hrvatske.

U večernjim satima obilježavanje je nastavljeno u sportskom, ali izrazito emotivnom ozračju. Odigrana je memorijalna utakmica između muških i ženskih seniora te veterana Rukometnog kluba Cetinka, kluba u kojem je Igor ostavio neizbrisiv trag kao igrač, trener i čovjek kojega su svi rado sjećaju. Posebno dirljiv trenutak bilo je ponovno okupljanje onih koji su s njim dijelili teren, sportski duh i prijateljstvo.

Ovu obljetnicu, kao i svake godine, s ljubavlju i pijetetom organizirali su obitelj, prijatelji, suborci te članovi RK Cetinka, potvrđujući da uspomena na Igija i njegove suborce ne blijedi ni nakon 33 godine.

Njihova žrtva obvezuje nas da pamtimo, poštujemo i prenosimo istinu budućim naraštajima. Dok god žive sjećanja, žive i oni koji su za domovinu dali ono najvrjednije – svoj život. Neka im je vječna slava i hvala.