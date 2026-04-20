VELIKA FOTOGALERIJA Galerija Meštrović ponovno otvorena: Nova izložba vraća život u jedan od simbola Splita

U Galeriji Meštrović u Splitu danas je otvorena izložba "Meštrovićeva kuća u Splitu / prostor života i umjetnosti", čime je svečano otvorena i obnovljena Galerija Meštrović. Otvorenje je održano u galerijskom prostoru na adresi Šetalište Ivana Meštrovića 46. Izložba obilježava ponovno otvaranje Galerije nakon završene energetske obnove, tijekom koje je izložbeni prostor bio zatvoren 15 mjeseci. Novi postav donosi novo čitanje Meštrovićeve kuće kao prostora života, stvaranja i umjetnosti, a kroz arhivsku građu, umjetnička djela i multimedijalne sadržaje rekonstruira povijest jedne od najvažnijih kulturnih lokacija u Splitu.

U programu otvorenja sudjelovale su Sandra Grčić Budimir, ravnateljica Muzeja Ivana Meštrovića, Maja Šeparović Palada, muzejska savjetnica Muzeja Ivana Meštrovića te autorica i kustosica izložbe, Barbara Kovačić Domančić, predsjednica Upravnog vijeća Muzeja Ivana Meštrovića, dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija, koja je otvorila izložbu te brojni drugi uvaženi gosti.

Izložba donosi novo čitanje Meštrovićeve kuće

Autorica i kustosica izložbe je Maja Šeparović Palada, likovni postav potpisuju Antun Sevšek i Damir Gamulin, dok su autori animiranog filma Dragan Đokić i Ivan Svaguša Svaig, uz Maju Šeparović Palada.

Izložba uključuje radove suvremenih umjetnika, arhivsku dokumentaciju, filmsku građu te digitalne i animirane sadržaje koji povezuju prošlost i suvremene interpretacije Meštrovićeva nasljeđa. Maja Šeparović Palada rekla je da je izložba zamišljena "ne kao povijesni prikaz Meštrovićeve kuće, koju doživljavamo gotovo isključivo kao muzej, već kao poziv na razumijevanje njezine slojevitosti, prostora obiteljskog života, umjetničkog stvaranja i susreta s umjetnošću."

Ministrica: "Galerija će biti prostor i za druga kulturna događanja"

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula je važnost dovršetka obnove i ponovno otvorene Galerije.

"Veseli nas da je završena i ova obnova, želim čestitati ravnateljici koja je zadnjih nekoliko godina vodila dvije iznimno zahtjevne obnove, obnovu Ateljea Meštrović nakon potresa u Zagrebu, a onda i ovu energetsku obnovu koja je zadovoljila potrebe ovog prostora. Veseli nas što se Galerija otvara, ona će biti prostor i za brojna druga kulturna događanja. Veselim se da se nalazimo u obnovljenom prostoru i očekujem i završetak obnove Muzeja arheoloških spomenika u Splitu. Ulaganje u Arheološki muzej u Splitu ima nekoliko koraka, prvo smo krenuli u obnovu Salone, završili smo projektnu dokumentaciju za središnju zgradu, moramo riješiti i imovinskopravne odnose. To je naš idući veliki projekt. Kroz energetsku obnovu većine naših zgrada puno lakše se dobiju prostori kako bi se čuvale umjetnine. Ove obnove značajno će smanjiti troškove, očekujemo da će se značajno smanjiti razina energenata", kazala je.

Obnova donijela bolje uvjete za izlaganje i čuvanje umjetnina

Sandra Grčić Budimir, ravnateljica Muzeja Ivana Meštrovića, naglasila je konkretne koristi obnove za svakodnevni muzejski rad.

"Za konkretan rad u muzeju ova obnova nam znači da ćemo po prvi puta dobiti kvalitetne mikroklimatske uvjete za izlaganje i prozore u kojima su UV zaštite, to smo ranije lijepili i to je loše izgledalo. Prozori su vraćeni u izvornom obliku, hrastovo drvo. Galerija je zbog energetske obnove bila zatvorena 15 mjeseci, ali to nije bilo u potpunosti jer su posjetitelji mogli koristiti vrt i Kaštilac tako da smo ipak imali neki prihod od ulaznica i u tom razdoblju zatvorenosti nas je posjetilo 22 tisuće posjetitelja. A kada nije zatvoreno, bude oko 35 do 36 tisuća ili nešto više", rekla je.

Današnjim otvorenjem izložbe "Meštrovićeva kuća u Splitu / prostor života i umjetnosti" Galerija Meštrović ponovno je otvorila vrata javnosti nakon 15 mjeseci zatvorenosti zbog energetske obnove. Time je jedna od najvažnijih kulturnih lokacija u Splitu vraćena publici.