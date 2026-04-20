U srijedu u Zoni iz prve ruke saznajte što nudi diploma pojedinog fakulteta

Riječ je o susretu koji je namijenjen maturantima, studentima i svima koji se pitaju kakve ih stvarne mogućnosti čekaju nakon završetka fakulteta.

- Kroz individualne razgovore, sudionici iz različitih struka podijelit će svoja osobna iskustva zaposlenja u struci i primjere karijera svojih bivših kolega sa studija. Za mlade je ovo događanje prilika za postavljanje pitanja, traženje savjeta i dobivanje realnog uvida u to što zapravo nudi diploma pojedinog fakulteta - najavljuje Ivana Čović, voditeljica događanja.

Zbog kvalitete rada, program je podijeljen u dvije tematske cjeline. U prvoj grupi, od 19 do 20 sati, na raspolaganju za razgovor biti će sugovornici iz područja kemije, prava, socijalnog rada, građevine i elektrotehnike. U drugoj grupi, od 20 do 21 sat, razgovarat će se o karijerama nakon diplome geografije, ekonomije, sociologije, arhitekture i geodezije.