U Dugom Ratu otvorenje izložbe “Poljica. Narodni život i običaji” u čast sv. Juri

Poljička likovna udruga "Krug" Dugi Rat u utorak, 21. travnja 2026. u 20 sati u Galeriji Krug u kući kulture u Dugom Ratu priređuje svečano otvaranje izložbe slika i skulptura na temu "Poljica. Narodni život i običaji", u čast sv. Jure, nebeskog zaštitnika Poljica.

Umjetnici koji žive i rade u ovom ponajljepšem dijelu Lijepe naše, u Poljicima, već desetljećima (koliko pamtim) daju svoj doprinos ovoj misiji. Promiču svojim radovima ovu našu sredinu, njenu prošlost, tradiciju, kulturu i običaje, koje nam valja i dalje baštiniti, svjedočiti i živjeti, te u skladu s (ne)vremenom njegovati, čuvati i prenositi na nove generacije, promovirati u svakoj prilici, pogotovo u svojoj svakodnevnici, među svojim Poljičanima, tako i među našim prijateljima, gostima i turistima, a onda i drugdje, svugdje gdje nas pozovu i prime širom ove balote, marljivo tako radeći i na Poljičkoj svijetloj i bogatoj budućnosti, piše Dugirat.com.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tematska izložba slika i skulptura "Poljica. Narodni život i običaji" održava se po četvrti put u Dugom Ratu, i postala je tradicionalna. Ovogodišnje izdanje otvara se par dana uoči blagdana Svetog Jure, zaštitnika Poljica, u utorak u 20 sati.

Vidimo se i tada u Krugu dobrih ljudi.