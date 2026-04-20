Ovo je objavio Grad Split. Evo o čemu je riječ

Grad Split obavijestio je građane da će zbog organizacije transporta drvne biomase, u sklopu sanacije posljedica vjetroloma na Marjanu, biti uspostavljena privremena regulacija prometa.

Prema najavi, transport je planiran u utorak, 21. travnja, s početkom u 9 sati, a postoji mogućnost da se aktivnosti nastave i u srijedu, 22. travnja 2026. godine.

Kamioni će izlaziti na Marjanski put

Tijekom izvođenja radova predviđen je odvoz kamiona s prikolicama, koji će prometovati uz izlazak istočnom stranom Vatrogasnog puta na Marjanski put.

Kako bi se omogućio nesmetan prolazak vozila, na dionici Marjanskog puta, odnosno na jednosmjernom dijelu od vodospreme do križanja s Prilazom Vladimira Nazora, privremeno će biti dopušteno prometovanje u suprotnom smjeru.

Iz Grada Splita pozvali su sve sudionike u prometu na razumijevanje, kao i na poštivanje privremene prometne signalizacije te uputa nadležnih službi. Građanima su unaprijed zahvalili na strpljenju tijekom trajanja privremene prometne regulacije.