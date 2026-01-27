Zanimljiv optički fenomen: Na nebu iznad Dalmacije pojavio se halo oko Mjeseca

Večeras se na nebu iznad velikog dijela Dalmacije mogao vidjeti zanimljiv optički fenomen - halo oko Mjeseca.

Na nebu se nalazi vrlo tanki oblačni sloj cirostratusa, a oko Mjeseca se vidi golemi svijetli krug. Kako se radi o nadmorskoj visini na kojoj temperature padaju i do minus 90 stupnjeva, sva voda koja se tamo nalazi isključivo je u krutom obliku, odnosno u obliku ledenih kristalića. Zbog loma svjetlosti na kristalićima leda u ovim oblacima, nastaju “iluzije” koje vidimo golim okom.

Halo može nastati danju oko sunca ili noći oko (skoro/punog) Mjeseca. Sunčev halo je pojava kada se oko Sunca uslijed loma svjetla na kristalima leda kroz tanak sloj naoblake nazire djelomični ili potpuni svjetlosni krug promjera 22.5°, još je rjeđi halo promjera 44°. Halo često nastaje i oko Mjeseca te u noći zna pomalo zlokobno izgledati iako je riječ o posve prirodnoj i bezopasnoj pojavi.

Pogledajte večerašnji svjetlosni krug oko Mjeseca.