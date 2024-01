Žanamari otkrila pravu istinu o svom braku: "Znači, nije samo da ću ja patiti u životu, nego..."

Brak naše pjevačice Žanamari Perčić i glazbenika Marija Perčića već je neko vrijeme tema medija i njezinih obožavatelja, i to nakon što su krenule glasine da se njih dvoje razvode.

Kako stvari između njih stvarno stoje, Žanamari je otkrila ispred kamera IN magazina, dok je uživala na predstavljanju novoga modnog projekta Infinity Runway u Solinu. Na reviji je bila u društvu prijateljice, a višemjesečne medijske glasine jasno je demantirala.

''S obzirom na to da ti neki beskrupulozni novinari uopće ne idu za tim što je zaista istina pa onda to tek objave, nego objavljuju ovako glavom bez obzira, ne idu za tim da iza mene nisam samo ja. Znači, nije samo da ću ja patiti u životu zbog nekakvih napisa na internetu, nego imam i dijete koje će danas-sutra čitati to, a dijete kod kuće ima sve normalno i sad dođe netko u školi i doslovno je bullying što se toga tiče. Stoga hvala novinarima, meni je super, ali sa svojim djetetom moram jako puno razgovarati zbog njih'', izjavila je Žanamari.

Podsjetimo, još u srpnju počele su kolati glasine o bračnim problemima između Žanamari i njezina supruga Marija, a onda je on ponovno potaknuo priče kada je u priči na svom Instagramu objavio novu pjesmu svoje supruge naziva "Krugovi", a pozornost je opet privukao znakoviti tekst, koji glasi: "Ma zar vam nije jasno da ne želim to, pod kim ja vrištim glasno, s kime gubim tlo pod nogama, to je moja stvar."