Zalazak sunca obojao Dubrovnik u spektakularne nijanse

Dubrovnik je večeras svjedočio jednom od onih zalazaka sunca koji ostaju u pamćenju. Nebo iznad Jadranskog mora pretvorilo se u platno prepuno živih boja – od zlatne i ružičaste, do intenzivnih ljubičastih tonova.

Ova prirodna igra svjetlosti ostavila je mnoge bez daha. Ljudi su zastajali kako bi ovjekovječili prizor. Dubrovnik, poznat po svojoj povijesti i ljepoti, još jednom je pokazao zašto ostavlja bez daha – ne samo građevinama, već i prirodnim prizorima koji oduzimaju dah.

Tekst se nastavlja nakon oglasa