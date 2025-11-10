Žalac se danas mora javiti u zatvor. Plenković: "Više nije članica HDZ-a"

Premijera Andrej Plenković je nakon Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) dao izjavu za javnost. Bivša ministrica Gabrijela Žalac danas odlazi na odsluženje zatvorske kazne. Za sada je osuđena na ukupno dvije godine i sedam mjeseci zatvora, te jednu uvjetnu kaznu. Zatvor je dobila zbog nezakonitog trošenja europskog novca u aferi softver, te plaćanja vlastitog rođendana sredstvima iz EU fonda. Uvjetnu kaznu dobila je jer je preko Josipe Pleslić ex Rimac bratu sredila polaganje državnog stručnog ispita.

"Meni je žao da je do toga došlo, znam za tu informaciju. Ona u međuvremenu nije članica HDZ-a. Ona je očito procijenila da je umjesto dugog sudskog postupka ova vrsta nagodbe bolja za nju. Šteta da se to dogodilo", kazao je Plenković kratko na novinarsko pitanje o Žalac, piše Index.

Molila je odgodu

Podsjetimo, Žalac je molila sud odgodu izdržavanja kazne zbog poslovnih obveza, ali joj je to odbijeno. Na Županijskom sudu u Vukovaru odbijena joj je žalba za odgađanje početka izvršenja zatvorske kazne pa je odlučeno da se u remetinečki zatvor mora javiti 10. studenoga.

Po riječima glasnogovornika Županijskog suda u Vukovaru Gorana Miličevića, Žalac se do ponoći 10. studenog mora javiti u Centar za dijagnostiku u zagrebačkom Remetincu radi izvršenja zatvorske kazne. Na odsluženje kazne trebala se prvotno javiti 6. listopada, ali je zatražila odgodu zbog poslovnih razloga. Odbijena je, a nakon što se žalila ponovno je odbijena te više nema pravne osnove za novu žalbu. U Centru za dijagnostiku u Zagrebu osuđenici prolaze medicinske, socijalne, psihološke, pedagoške i kriminološke obrade nakon kojih se donosi odluka o programu izdržavanja i kaznionici u kojoj će služiti kaznu.

Dvije presude nakon priznanja krivnje

Županijski sud u Zagrebu je u lipnju sporazumno osudio bivšu ministricu Žalac na dvije godine zatvora zbog preplaćivanja softvera za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova (MRRFEU) kojem je bila na čelu.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu tada je izvijestio da je presuda rezultat sporazuma stranaka, budući da je Žalac priznala krivnju za svoje optužbe, a prije potpisivanja sporazuma uplatila je 200000 eura na ime djelomične naknade štete, pri čemu nije isključeno pravo vjerovnika da potražuje naknadu ostale štete prema principu solidarne odgovornosti. Žalac je u rujnu na zagrebačkom Županijskom sudu osuđena i na sedam mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti, odnosno plaćanja privatnih troškova javnim novcem. I ta je presuda bila rezultat priznanja i nagodbe s EPPO-om koji je izvijestio da je tijekom istrage Žalac u cijelosti na ime naknade štete uplatila preko 9700 eura.