Zajednica utemeljitelja HDZ-a: "Domovini vjerni, za Hrvatsku spremni!"

Na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autokratskih režima, Zajednica utemeljitelja HDZ-a položila je vijence na grobove Đure Perice i Brune Bušića. "Jedan je bez ikakvog stvarnog razloga odrobijao više od četrnaest godina u komunističkim kazamatima, a drugi nije bio te ‘sreće’, nego je ubijen na asfaltu Pariza ne tako davne 1978. godine", poručili su u priopćenju.

"Hrvatsku danas ne grade djeca i unuci 'ustaša i partizana' nego hrvatski branitelji – pobjednici Domovinskog rata i njihova djeca", istaknuli su.

"Žrtve svih totalitarnih režima daju jasan odgovor"

Zajednica utemeljitelja naglašava kako se "prisjećamo žrtava svih totalitarnih režima čije žrtve daju više nego jasan odgovor na pitanje o njihovom karakteru". Dodaju kako se moramo trajno sjećati svih nevinih žrtava, uz "privrženost demokraciji i osudu svakog totalitarizma".

"Oko toga ne bi trebalo biti ‘različitih konotacija’ kao što ih ima u aktualnim raspravama o simbolima korištenim u pojedinim režimima", naglašeno je.

U tekstu se osvrnulo i na sintagmu "Za dom spremni". „Jedna je konotacija SDP-ovog svojevremenog legaliziranja te krilatice, druga je kada Zoran Milanović za ploču s imenima poginulih HOS-ovaca kaže da ju treba 'baciti u smeće', a treća u traženju SDP-a da se kazneno progone svi oni koji se ne slažu s Milanovićevim ‘bacanjem u smeće’ svega.“

Dodaje se i da postoje "višestruke konotacije zvijezde petokrake i pozdrava 'Smrt fašizmu?, pod kojima se jedan totalitarizam suprotstavljao drugome".

"Unatoč tome što su konotacije petokrake u komunističkoj diktaturi, brojnim pogromima i političkim likvidacijama te u agresiji na Hrvatsku devedesetih više nego jasne, Zajednica utemeljitelja danas je na grobovima dvojice ljudi koji su na svojoj koži osjetili totalitarnu 'konotaciju' petokrake položila vijence."

Kritika SDP-a i "ustašizacije Hrvatske"

U priopćenju se oštro kritizira aktualna politika SDP-a. "Nije dobro da se pod plaštom tobožnjeg otpora prema izmišljenom 'novorađajućem totalitarizmu', kao što to radi lider SDP-a, Hrvatska lažno i zlonamjerno 'ustašizira' te istovremeno uporno pokušava izjednačiti sa Vučićevom Srbijom kako bi se pronašao smisao vlastitog političkog postojanja."

"Ako nisi u stanju pronaći smisao svog djelovanja ni u čemu drugome, ima i drugih zanimanja osim politike", dodaju.

Zajednica se osvrnula i na istupe Sandre Benčić te drugih političara. "Sigurni smo da ono što Hajdaš Dončić govori i traži – poput kaznenih progona, revizije Vatikanskih ugovora i prozivanja katoličke crkve – proizlazi iz njegova shvaćanja domoljublja, baš kao i pozivi Sandre Benčić, koja je uvjerena da se ‘temeljne vrijednosti zemlje’ brane mahanjem komunističkim simbolima u Kumrovcu."

Dodaje se kako "većina od 700 tisuća ljudi koji su uredno platili ulaznice za Thompsonove koncerte misli da je značenje i isticanje zvijezde petokrake jasno i nedvosmisleno".

"Očito je da u Hrvatskoj žive ljudi različitih uvjerenja, ali niti jedni nemaju monopol nad istinom niti pravo progoniti i zatvarati one s kojima se vjerojatno nikada neće ni složiti", poručuju.

"Banalna i jednostavna ‘rješenja’ proturječja u totalitarnim su vremenima propisivali nedemokratski režimi kojima je na hrvatskom tlu davno istekao rok trajanja. Radikalizacija ili demokracija? Demokracija, naravno", naglašava Zajednica.

"Hrvatska se sasvim sigurno ne vraća u 'fašističku prošlost' nego živi svoju demokratsku sadašnjost."

"Nismo se borili samo za samostalnost, nego i za slobodu"

U završnom dijelu poruke, ističe se: "Nismo se borili i izborili samo za Hrvatsku samostalnost nego i za slobodu i demokraciju."

"U ustavu jasno piše da je ova Hrvatska nastala 'nasuprot proglašenja NDH', ali i nakon što je 'odbacila komunistički sustav'. Ona se ne temelji, niti baštini išta od nedemokratskih, totalitarnih režima iz prošlosti."

Posebno se naglašava pobjeda u Domovinskom ratu: "Ideja nacionalne samobitnosti i želja za državnom samostalnošću ostvareni su pobjedom u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu."

"Dosta je bilo propisanog hrvatstva"

"Sve hrvatske zastave i svi hrvatski grbovi, osim onih označenih ustaškim i komunističkim oznakama, su naši i dobro su došli u našoj Domovini", navodi se.

"Dosta je bilo propisanog i doziranog hrvatstva, zarobljenog u paragrafe i kontroliranog od tuđih režima, političkih policija i ideoloških komisija. Naša je mladost ponosna, slobodna i prkosna, pa ako je ponekad znala i spaliti tuđinske zastave imala je za to razloge", stoji u priopćenju.

Zaključno, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman", Ivica Tafra, poručuje:"Domovini vjerni, za Hrvatsku spremni!"