Zajednica tehničke kulture grada Splita sudjelovat će na Festivalu znanosti 2026.

U vremenu od 24. do 29. travnja 2026., a u organizaciji Sveučilišta u Splitu, u našem se gradu održava Festival znanosti kojemu je ove godine tema „Energija". Festival znanosti je manifestacija koja se u Hrvatskoj kontinuirano organizira od 2003. godine, s ciljem približavanja znanosti javnosti kroz informiranje o aktivnostima i rezultatima na području znanosti, poboljšavanje javne percepcije znanstvenika, te motiviranje mladih ljudi za istraživanje i stjecanje novih znanja. Tijekom šest dana održavanja, na različitim će lokacijama u gradu Splitu i okolnim mjestima biti provedene brojne aktivnosti, poput predavanja, radionica, prezentacija, izložbi, pokusa, tribina, okruglih stolova...

Zajednica tehničke kulture grada Splita će se u ovogodišnji Festival znanosti uključiti radionicama, i to u suradnji sa splitskom OŠ „Spinut“. U dane 21., 22. i 23. travnja, za osnovnoškolce će biti provedene radionice tehničkih aktivnosti: robotike, blokovskog programiranja, automodelarstva i modeliranja 3D olovkom. Te će aktivnosti biti provedene u suorganizaciji Tomislava Nikolića, tajnika ZTK grada Splita, i Fadile Zoranić, pedagoginje OŠ „Spinut“. Za realizaciju radionica će biti zaduženi stručna suradnica ZTK grada Splita Valentina Čokić i članovi udruga članica Zajednice.

Sudjelovanje Zajednice tehničke kulture u ovogodišnjem Festivalu znanosti je program koji će biti proveden u sklopu projekta Science Comes to Town (Znanost dolazi u grad), u kojemu je Zajednica tehničke kulture grada Splita jedan od pridruženih partnera Gradu Splitu. Cilj projekta je približavanja znanosti građanima, osobito djeci i mladima, kroz praktične i svima dostupne aktivnosti.