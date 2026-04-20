Zajednica tehničke kulture grada Splita osvojila 1. mjesto na 19. Robokupu

Robokup je ekipno natjecanje učenika viših razreda osnovnih škola iz područja elementarne robotike koje Hrvatska zajednica tehničke kulture provodi u suradnji s Hrvatskim robotičkim savezom, županijskim i gradskim zajednicama tehničke kulture te osnovnim školama

Natjecateljsku ekipu čine tri učenika od petog do osmog razreda, uz vodstvo mentora, a cilj natjecanja je poticanje interesa za tehniku, razvoj logičkog razmišljanja i primjena teorijskih znanja u praktičnim zadacima.

Ovogodišnja državna razina održana je u Zadar, gdje su se okupile najuspješnije ekipe iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na natjecanju je sudjelovao ukupno 81 učenik, u 26 tročlanih ekipa iz RH i jednoj ekipi iz BiH. Tijekom natjecanja sudionici su rješavali tri zahtjevna zadatka iz područja strujnih krugova, programiranja te robotske konstrukcije. Svaki od zadataka tražio je kombinaciju tehničkog znanja, preciznosti, snalažljivosti i timske suradnje, čime su natjecatelji imali priliku pokazati širinu svojih kompetencija.

Natjecanje je proteklo u izuzetno pozitivnom i poticajnom ozračju, a svi sudionici pokazali su visok stupanj motivacije, znanja i kreativnosti. Osim natjecateljskog dijela, Robokup je i ove godine bio prilika za razmjenu iskustava, sklapanje novih poznanstava te dodatno usavršavanje u području robotike i tehničke kulture.

Posebno se istaknula ekipa iz Zajednice tehničke kulture grada Splita, koju su činili učenici Luka Zulim, Mislav Sekovski i Toma Mandalinić, pod mentorstvom Valentine Čokić. Svojim znanjem, uigranošću i dosljedno kvalitetnim rezultatima u svim disciplinama, osvojili su 1. mjesto u ukupnom poretku, čime su zasluženo ponijeli titulu ukupnih pobjednika ovogodišnjeg natjecanja.

Njihov uspjeh dodatno potvrđuje dosljednost i visoku razinu pripremljenosti, budući da su u svim pojedinačnim zadacima ostvarili izvrsne plasmane: 2. mjesto u strujnim krugovima, 2. mjesto u programiranju te 3. mjesto u robotskoj konstrukciji.

Time su osvojili medalje u svim kategorijama, potvrdivši svoju svestranost, stabilnost izvedbe i izvrsnu pripremljenost za natjecanje.

2. mjesto u ukupnom poretku osvojili su učenici Mateo Štefanek, Leon Žlender i Mihael Ševerdija iz RIK C.H.A.O.S. Josipovac, pod mentorstvom Željka Udovčića, koji su također pokazali visoku razinu znanja i konkurentnosti kroz sve zadatke.

3. mjesto u ukupnom poretku pripalo je učenicama Luciji Miki, Magdaleni Mandl i Petri Recher iz OŠ Gustava Krkleca, pod mentorstvom Josipa Jurića, koje su svojim radom i zalaganjem ostvarile izvrstan rezultat i zasluženo se plasirale među najbolje ekipe natjecanja.

Ovogodišnji Robokup još jednom je potvrdio važnost sustavnog poticanja tehničke kulture među mladima, kao i značaj razvoja praktičnih vještina, timskog rada i inovativnog razmišljanja. Učenici su kroz natjecanje ne samo pokazali svoje znanje, već i dodatno razvili interes za STEM područja, što predstavlja važan temelj za njihov budući obrazovni i profesionalni razvoj.

