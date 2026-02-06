Zagrebački HDZ: "Možemo plaši i terorizira građane"

Iz HDZ-a poručuju kako upravo Možemo! u Zagrebu uvodi cenzuru i zabrane te istodobno upozorava na navodno oduzimanje sloboda. Kao neposredan povod za takve optužbe istaknuli su reakcije na doček brončanih hrvatskih rukometaša, koji je, kako navode, okupio desetke tisuća građana na Trgu te još milijune pred televizijskim ekranima i na društvenim mrežama.

U stranci smatraju da se takvim stavovima sve što je nacionalno i domoljubno pokušava prikazati kao prijetnja slobodama, a potom i kao ugroza većine građana. Također podsjećaju na ranije političke poruke o “balkanskoj federaciji bez država i nacija”, uz tvrdnju da je Hrvatska utemeljena na Domovinskom ratu, a ne na ideologijama koje, kako navode, potiču podjele i uvode zabrane.

Na kraju priopćenja pozvali su građane Zagreba da se i dalje slobodno okupljaju oko, kako ističu, nacionalnih uspjeha te izražavaju ponos i domoljublje.

Priopćenje potpisuje predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Zagreb Ivan Matijević.