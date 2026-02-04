Zagrebački HDZ i Selak Raspudić idu u rušenje zabrane ZDS-a?

HDZ i Klub Marije Selak Raspudić razmatraju mogućnost pokretanja postupka kojim bi se srušio zaključak Gradske skupštine Zagreba, kao i odluka o korištenju javnih prostora koja je poslužila kao temelj za zabranu nastupa Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu.

Vrijedi li odluka za cijeli Zagreb?

Naime, nakon što je Gradska skupština Zagreba u studenom prošle godine donijela zaključak kojim se zabranjuje korištenje obilježja, slogana i poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, uključujući fašističke i ustaške simbole i pokliče, te se izričito zabranjuje i uporaba pokliča “Za dom spremni”, gradonačelnik Tomislav Tomašević propustio je donijeti odluku kojom bi se primjena ovog zaključka odnosila na cijeli Zagreb, kako piše Novi list.

Umjesto toga, donio je odluku o općim uvjetima poslovanja objekta Arena Zagreb – kojom se praktički zabranjuje Marku Perkoviću Thompsonu da narednih 5 godina nastupa i Areni Zagreb i njezinim podružnicama, ali upitno je odnosi li se odluka na sve prostore u Gradu Zagrebu.

Tomaševićev propust

Ovaj “propust” osnova je temeljem kojeg bi HDZ, a i neki drugi u Gradskoj skupštini Zagreba mogli pokušati pravno osporavati Tomaševićev zaključak, a na čemu je nastao cijeli sukob ljevice i desnice oko uvjeta nastupanja na Thompsona na dočeku za rukometaše, i na čemu se podijelila cijela javnost.

U HDZ-u za Novi list kažu kako je realna opcija da krenu u sudsko osporavanje ovog zaključka Grada Zagreba. Također, i gradska zastupnica, nezavisna Marija Selak Raspudić potvrdila je da razmišlja o pokretanju upravnog postupka kojim bi se ovaj zaključak osporavao.

Ako bi u tome uspjeli, ukinula bi se zabrana nastupanja Thompsona u Zagrebu, ili bi se morao na Skupštini izglasati novi, drugi akt. U svakom slučaju, sadašnja zabrana više ne bi postojala.

Međutim, u odluci Skupštine iz studenog 2025. vidljivo da se nigdje ne spominje samo Arena već "površinama i u prostorima kojima upravljaju ustanove kojima je Grad Zagreb osnivač ili trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba i na javnim površinama za čije korištenje Grad Zagreb izdaje dozvolu u svrhu organizacije javnih događaja".