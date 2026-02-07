Zagrebački HDZ: Dok se Plenković brine o građanima, Možemo se bavi ideologijom

Klub zastupnika HDZ-a u Gradskoj skupštini Grada Zagreba objavio je priopćenje u kojem se osvrće na aktualne političke polemike i pitanje zabrana koncerata te slobode izražavanja.
Priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Sloboda vrijedi samo dok misliš kao oni..."
"Dok se predsjednik Vlade Andrej Plenković bavi stvarnim pitanjima života u Hrvatskoj — gospodarstvom, plaćama, sigurnošću i slobodom izbora građana — zagrebačka ekstremna ljevica bavi se zabranama i ideologijom. Možemo i SDP u koaliciji „Budi normalna Hrvatska“ govore o toleranciji.
U praksi — zabranjuju.
Postavlja se legitimno pitanje:
Je li problem u Marku Perkoviću Thompsonu ili u tome što je mladima u Zagrebu dosta dvostrukih kriterija, zabrana i dociranja?
Dosta im je:
• zabrana slavljenja hrvatske države,
• nametanja krivnje zbog Domovinskog rata,
• poruke da je njihovo domoljublje “nepoželjno”.
Apsurd je potpun kada isti akteri koji zabranjuju koncerte bez problema mašu jugoslavenskom zastavom — pod kojom je izvršena agresija na Republiku Hrvatsku. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i Ivana Kekin nemaju problem s tim simbolima. Ali imaju problem s hrvatskim zastavama, pjesmama i mladima koji ne misle kao oni.
To nije tolerancija.
To je ideološka isključivost.
Zagreb ne treba zabrane.
Treba zakon, pluralizam i poštovanje istine o tome kako je Hrvatska nastala — u Domovinskom ratu.", poručuje Klub zastupnika HDZ-a.