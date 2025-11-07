Zagreb pun interventne policije, više od 50 maskiranih muškaraca došlo kod Srpskog kulturnog centra

Više od pedeset maskiranih muškaraca, uglavnom mladića, došlo je pred Srpski kulturni centar u Preradovićevoj ulici u Zagrebu gdje se održava izložba. Okupili su se očito u znak prosvjeda protiv održavanja Dana srpske kulture.

U jednom je trenutku jedan od maskiranih mladića pljunuo Indexovu fotoreporterku. Policija nije odmah intervenirala, skupina se sama udaljila, no kasnije je neke iz skupine legitimirala.

Interventna policija zaustavila je dio mlađih muškaraca u Dalmatinskoj ulici i legitimirala ih, a zatim ih je pustila.

Srpskom kulturnom centru, gdje se održava otvaranje izložbe, više nitko ne može prići, javlja novinarka Indexa. Sve je puno interventne policije, i dalje dolazi još policijskih vozila. Ima i nešto pripadnika specijalne policije.

Nakon incidenta iz svih smjerova policijska vozila počela su pristizati prema Preradovićevoj.