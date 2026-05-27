Policija pronašla dvojicu mladića osumnjičenih za napad i pljačku maloljetnika u Trogiru

Policijski službenici Policijske postaje Trogir dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom mladića u dobi od 17 i 19 godina zbog sumnje da su sredinom svibnja fizički napali maloljetnika i ukrali mu novac.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, incident se dogodio 14. svibnja oko 14 sati na području Trogira.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema rezultatima istrage, dvojac je osumnjičen da je fizički napao maloljetnika te mu otuđio novac.

Policija navodi kako su osumnjičeni pronađeni operativnim radom policijskih službenika, nakon čega je nad njima provedeno kriminalističko istraživanje.

Protiv obojice su podnesene kaznene prijave redovnim putem.