Koalicija udruga mladih slavi 25 godina: Tri dana koncerata, ravea, panela i druženja u Domu mladih

Koalicija udruga mladih (KUM), prva koalicija udruga takve vrste u Hrvatskoj, obilježava 25 godina djelovanja trodnevnim programom u Domu mladih u Splitu.

KUM je osnovan 2001. godine kao rezultat samoorganiziranog procesa osvajanja prostora za djelovanje nezavisne kulturne scene u Splitu, a kroz četvrt stoljeća postao je jedno od ključnih mjesta alternativne kulture u gradu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– Kroz 25 godina djelovanja, prostori KUM-a postali su nezaobilazna točka splitske kulture s procjenom od preko pola milijuna posjeta. Od onih koji su došli na svoj prvi koncert, do umjetnika koji su u galeriji izlagali prvi put, KUM je stvorio bazu koja je direktno utjecala na živote generacija Splićana – navodi se u priopćenju.

Tijekom godina u prostorima KUM-a održane su tisuće događanja – od koncerata i izložbi do tribina, performansa, projekcija nezavisnih filmova i grafiti jamova.

Proslava počinje u petak, 29. svibnja, dnevnim rave programom “Peta Dijagnoza” u Kocki, dok će večer obilježiti koncert benda Detour uz support Grupe Gradske Bitange u amfiteatru Doma mladih. Nakon toga slijedi noćni techno program sa Sterling Mossom, legendom acid techno scene iz Londona.

Subotnji program donosi pank domjenak i sitotisak na otvorenom, a navečer u Kocki nastupaju Motus Vita Est, Otvoreni Prelom i Mitraljez.

Nedjelja je rezervirana za opušteniji program uz društvene igre, radionice i hangout na Trokutu, dok će se u prostoru Razreda održati predavanje sociologa Benjamina Perasovića o subkulturama i volontiranju, projekcija dokumentarca “More nad Splitom” te panel rasprava o sceni i radu u udrugama.

Program završava turnirom u kultnoj videoigri Crash Team Racing u Klubu Kocka.

Većina dnevnih programa je besplatna, dok su za koncertne i klupske programe organizirane pretprodaje ulaznica.