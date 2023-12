Zadranin Jure Brkljača pokupio simpatije na splitskom adventu

Pod zvijezdama uz more, u restoranu i baru Mandrach, Jure Brkljača održao je odličan koncert, a svojim je prepoznatljivim stilom osigurao ugodnu, glazbenu atmosferu te vrhunsku, rasplesanu zabavu.

Zadarski glazbenik Jure Brkljača, jedna od najistaknutijih figura domaće glazbene scene, svojim je dosadašnjim, iznimnim vokalnim sposobnostima, šarmom i emotivnim interpretacijama osvojio srca publike. Hitovi poput "Ne postojim kad nisi tu", "Znao sam" i "Ovo je istina" bili su samo dio glazbenog repertoara, a poznati su stihovi, očekivano, stvorili jedinstveni blagdanski ambijent na adresi: Osmih mediteranskih igara 5.

Ni kiša nije uspjela poremetiti božićni duh. Posjetitelji su uživali u vrhunskom glazbenom doživljaju i prigodnoj gastro ponudi po pristupačnim cijenama, ovoga puta, u atraktivnom ambijentu restorana i bara Mandrach.

Advent u Mandrach-u traje sve do 31. prosinca, a koncert Jure Brkljače samo je jedan od vrhunskih glazbenih događaja koji su obogatili blagdanski program. Svi zainteresirani mogu pratiti ostale glazbene događaje poput nastupa Damira Kedže (SRIJEDA, 20.12.) i Lorene Bućan (BADNJAK, 24.12. u 12h). Očekuju vas istaknuti nastupi uz mlade talente koji će svojim zvjezdanim vokalima i izvedbama unijeti toplinu u adventsku večer.

Podsjetimo, za uzavrelu blagdansku atmosferu zadužena su poznata DJ imena: Laaxen, Sodeen, Leete, Vali, Inzo. Program vas čeka svaki dan od ponedjeljka do petka, od 18 do 24 sata, a vikendom od 10 do 24. Ulaz je slobodan za sve posjetitelje!

Također, ne propustite neizostavnu zabavu svakog petka, u restoranskom dijelu s Pecom. Sve ostale informacije su na službenoj Facebook i Instagram stranici.

U nastavku pogledajte kako je protekla večer nastupa Jure Brkljače, u sklopu Adventa u Mandrach-u.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press