Zadrani uvjerljivo slavili u Zagrebu protiv Dinama

Košarkaši Zadra danas su od 19 sati gostovali kod Dinama u sklopu 18. kola SuperSport Premijer lige. Slavili su gosti rezultatom 71:107, a koji su ujedno bili bolji u svim četvrtinama (20:30, 11:27, 17:25, 23:25).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Mihailović s 35 poena, 3 skoka i 3 asistencije, a potom Klarica s 14 poena, 3 skoka i 4 asistencije; Torbarina s 13 poena i 6 asistencija; Tišma s 11 poena, 8 skokova, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Tkachenko s 11 poena i 6 skokova; Kapusta s 10 poena, 2 skoka i 2 asistencije; Dundović s 5 poena, 1 skokom i 1 blokom; Mazalin s 4 poena, 2 skoka, 4 asistencije i 1 ukradenom loptom; Ramljak s 2 poena, 4 skoka, 3 asistencije i 2 ukradene lopte; Gulan s 2 poena, 3 skoka, 1 asistencijom i 1 blokom te Buljević.

Zadar će iduću utakmicu odigrati 31. siječnja protiv Splita u sklopu 19. kola SuperSport Premijer lige.