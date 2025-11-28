Zadnjih dana je bilo juga, bure, poplava, snijega: Kakvo nas vrijeme čeka za vikend i sljedeći tjedan?

Ovogodišnji studeni u mnogim je dijelovima Dalmacije opravdao status najkišovitijeg mjesta u godini. Pri tome je najviše oborina bilo u srednjoj i južnoj Dalmaciji. Na mnogim postajama palo je više od 200, a na ponekima i više od 300 litara po metru kvadratnome. oborine su izrazito podigle vodostaje dalmatinskih rijeka.

Najkišovitije je bilo u aktualnom tjednu jer do danas nije zabilježen dan bez oborina. Osim oborina, pamtit ćemo jako zahlađenje prošli tjedna, potom izraženo zatopljenje i južinu te ponovni pad temperature zraka koji se dogodio jučer.

Jučer je nešto snijega palo u planinama, a snježnih pahulja bilo je i u nekim nižim dijelovima Dalmatinske zagore.

S današnjim danom nastupa znatno stabilnije razdoblje. Sve do kraja tjedna bit će suho, vjetar će sve više slabiti, a dnevne temperature bit će u blagom porastu. S nedjeljom završava klimatološka jesen. Sada je jasno, početak klimatološke zime neće donijeti pravu zimu.

Danas nas očekuje pretežno ili djelomično sunčano i suho. Puhat će umjerena bura, još podno Velebita jaka s olujnim udarima. Minimalne jutarnje temperature zraka od 0 do 6°C u Dalmatinskoj zagori, od 6 do 13°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 8 do 15°C.

Djelomično sunčano i suho bit će u subotu. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, danju na moru tramontana. Jutro će biti malo hladnije u odnosu na petak, danju većinom od 10 do 15°C.

Nedjelja donosi pretežno sunčano vrijeme. Noću slaba bura, danju tiho ili slab vjetar s mora. Jutro prohladno s mrazom u Dalmatinskoj zagori. Danju od 11 do 16°C.

Stabilno će biti i u ponedjeljak.