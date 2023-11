Zadar tricama potopio Cedevitu Junior, nakon osam kola osam pobjeda

Košarkaši Zadra nastavili su savršen niz u FAVBET Premijer ligi, pobjedom protiv Cedevite Junior

rezultatom 89:68 (26:16, 24:22, 29:18, 10:12).

U utakmici bez visokih tenzija, s vrlo izvjesnim ishodom utakmice već nakon desetak odigranih minuta, Zadar je dominirao izvrsnim šutom za tricu, koji je u nekim trenucima iznosio šezdesetak posto. Cedevita Junior nije mogla pratiti taj ritam, a konačni rezultat bio bi i nepovoljniji za nju da domaći trener Danijel Jusup nije u posljednjoj četvrtini na parket poslao postavu mlađih igrača kako bi skupljali iskustvo i rasteretili nositelje momčadi za sljedeće izazove.

Cedevita Junior je bolje otvorila utakmicu

Cedevita Junior je bolje otvorila utakmicu i povela 2:7, ali razina vitamina brzo je pala. Zadar postiže 11 poena u nizu (Ramljak trica, pa 3+3+2 Drežnjaka) i vodstvo brzo seli na zadarsku stranu. Mulaomerović je bezuspješno tražio različita rješenja kojima bi ponovno pokrenuo napadačku igru, budući da nije bilo raspoloženog pojedinca koji bi potegnuo poput Drežnjaka na zadarskoj strani. Kao kuriozitet treba istaknuti zadarsku tricu 6-8 u prvih 10 minuta, koja je domaćinima donijela prednost 26:16.

Gostujuća trica bila je u istom razdoblju 1-7, što su u nastavku popravili Rašić i Jelić. Karačić je koristio nešto mekšu zadarsku obranu, Zadar je utakmicu kontrolirao gotovo savršenom realizacijom napada te je u jednom trenutku poveo 50:32. Opuštanje pred kraj poluvremena dalo je gostima mogućnost da uz tri realizirana napada ipak na odmor odu s dostižnih 50:38.

Tek što je Kučić smanjio razliku za dva poena u nastavku, Zadar je serijom 10:0 otišao na rekordnih plus 20. Na svaki bljesak Cedevite Junior Zadar je odgovarao novim tricama, uz briljantne serije Lakića i Jambrovića, koji su kombinirano postigli 19 poena u ovoj dionici. Raspoloženom Rašiću na drugoj strani povremeno se priključivao Karačić, a njegov izlazak zbog četvrtog prekršaja itekako se osjetio u energiji na parketu.

Uz podršku navijača i +23 na računu Zadar je bez pritiska ušao u posljednju četvrtinu. Bila je to prilika da zadarska mladost (Klarica, Njegovan, Grbić) dobije minute iskustva na parketu, pa i po cijenu slabije izražene pobjede na kraju.

Zadarski šut za tricu na kraju je bio 50 posto (16-32), a igrač utakmice bio je Dario Drežnjak 2 23 poena. Dvoznamenkasti su bili još Jambrović (14) i Lakić (13), a kod Cedevite Junior Rašić(15), Serdarušić (13) i Karačić (10).

Danijel Jusup, trener Zadra

- Mislim da smo od samog početka bili defenzivno dosta dobri, dobro smo se kretali, pogodili neke teške šuteve za tri poena. Malo pomalo smo napravili tu razliku koja je bila najveća u četvrtoj četvrtini, dao sam mlađim igračima da vidimo što još mogu i to je to. Zadovoljan sam s angažmanom, žao mi je što Karlo nije s nama. Lovre je napravio tri penala rano i onda smo imali mali problema. Intenzitet u ovom ritmu zahtijeva malo veću širinu, u rotaciji nam nedostaje jedan igrač. Ovi mlađi igrači još uvijek ne mogu participirati na razini ABA lige, to je meni jasno po ovome što su pokazali - rekao je Jusup.