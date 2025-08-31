Zadar pobjednik memorijalnog turnira Tomislav Knežević

Košarkaši Zadra pobjednici su 20. izdanja memorijalnog turnira Tomislav Knežević, koji tradicionalno otvara seriju pripremnih utakmica pred sezonu. U finalnoj utakmici na Višnjiku uvjerljivo su slavili protiv Zaboka rezultatom 100:81. Pobjednički pehar Zadranima je uručila sestra pokojnog Tomislava Kneževića, Ana Knežević Čače. Najboljim igračem turnira proglašen je Toni Torbarina, a u utakmici za 3. mjesto Šibenka je pobijedila Dubravu rezultatom 93:81.

Jusup je u finale krenuo s identičnom petorkom kao u polufinalu – Torbarina, Žganec, Tišma, Mazalin, Ramljak, dok je Luka Tomas Zadranima sučelio petorku Uljarević, Knežević, Tomas, Nakić Vojnović, Lisica. U svojevrsnom ispitivanju snaga Zadar je držao minimalnu prednost, a kada je proradio i vanjski šut prednost je brzo porasla na 27:15. Trener Danijel Jusup mogao je biti zadovoljan efikasnošću u prvoj četvrtini (29:20), što je donekle pokvarila lakša ozljeda zgloba Borisa Tišme, koji je izašao i više se nije vraćao u igru.

S obzirom na to da se radi o prvim pripremnim utakmicama u novoj sezoni nije čudo što je u igri obje momčadi bilo dosta izgubljenih lopti i nedorečenih akcija. Obojica trenera nastojali su uključiti što više igrača, pa je u takvim okolnostima intenzitet pao, kao i broj poena, a razmak je ostao isti – 45:36.

U 28. minuti Zadar je prvi put prešao 20 poena razlike (61:40), nakon čega je pitanje pobjednika turnira bila samo formalnost. Kao raritet istaknimo kako je većinu preostalog vremena za domaću momčad odigrala potpuno zadarska petorka Torbarina, Dundović, Gulan, Klarica i Vraneš, što je raritet kakav se ne pamti posljednjih godina. Navijači su posebno pozdravili dvostruku blokadu Dundovića i Gulana u istoj akciji i zatim poentiranje iz kontre Ivana Vraneša.

Najbolji strijelac utakmice bio je Krševan Klarica s 24 postignuta poena, 14 je postigao Torbarina uz 8 skokova i 6 asistencija, a po 13 Dundović i Vraneš. U momčadi Zaboka najuspješniji je bio Lisica s 17 poena.

Zadar – Zabok 100:81 (29:20, 16:16, 25:13, 30:32)

Zadar: Mazalin 9, Žganec 8, Torbarina 14, Ramljak 12, Dundović 13, Klarica 24, Tišma, Vraneš 13, Gulan 7. Trener: Danijel Jusup.

Zabok: Knežević 2, Uljarević 15, Tomas 7, Petranović 9, Nakić Vojnović 9, Črnjević 4, Lihtar 2, Bubalo 16, Grah, Lisica 17. Trener: Luka Tomas.

Toni Torbarina: Nismo bili kompletni, ali mislim da smo uspjeli dobro izgurati do kraja i završiti turnir s dvije pobjede. Nažalost, malo se Boris ozlijedio danas, nadam se da nije ništa ozbiljno. Sada ćemo se odmoriti i pokušati biti kompletni na turniru u Splitu te odigrati kako znamo i možemo. Bitnije od naslova MVP-a je to što smo pobijedili – momčad uvijek izbaci nekoga.

Danijel Jusup, trener Zadra: Ovaj turnir smo iskoristili da vidimo neke stvari. Malo smo opet imali problema s ozljedama – nisu značajne, ali dovoljne da neke igrače ne koristimo i da im damo poštedu. Ne možemo još dobiti pravu sliku kako će momčad izgledati jer dosta igrača nedostaje. Dali smo šansu mlađim igračima, dobro su trenirali u pripremnom razdoblju, pa smo htjeli da i oni to malo osjete. Puno je posla ispred nas, treba se nadati da će sve biti u redu.