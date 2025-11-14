ZADAR – MEGA 88-73: Pobjeda Zadra na domaćem parketu u regionalnoj ligi

Zadar je danas od 18:00 sati igrao protiv Mege na Višnjiku utakmicu 7. kola AdmiralBet ABA lige u skupini B. Bolji su bili domaćini koji su slavili rezultatom 88:73. Prva je četvrtina otišla na stranu gostiju (19:24), a ostale tri pripale su domaćinima (27:19, 20:17, 22:13).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Mihailović 25, 6sk, 4as, 1ukr, a potom Mazalin 22, 6sk, 1ukr; Beech 12, 5sk, 1as; Žganec 12, 2sk, 2as, 2ukr, 1blk; Kapusta 9, 3sk, 7as, 1ukr; Ramljak 8, 10sk, 1as, 3ukr, 1blk; Božiković 1sk; Dundović 1sk; Klarica 1sk; Gulan i Torbarina.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zadar će iduću utakmicu odigrati 16. studenog protiv Splita na Gripama u sklopu 8. kola SuperSport Premijer lige.