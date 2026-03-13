ZADAR – KRKA 66-72: Krka se pobjedom bodovno izjednačila s drugoplasiranim Zadrom

Košarkaši Zadra i Krke danas su od 18 sati igrali utakmicu 3. kola play-outa AdmiralBet ABA lige, a Zadrani su poraženi rezultatom 66:72 nakon produžetka. Prvo je poluvrijeme pripalo Zadru (16:25, 14:17), a drugo je otišlo na stranu Krke (17:10, 16:11), kao i produžetak (3:9).

Zadar kao da je sa zaostatkom krenuo u utakmicu, a onda su kroz treću četvrtinu uspjeli preokrenuti rezultat i izgledalo je da mogu upisati pobjedu. U posljednjoj su minuti imali vodstvo i 18 sekundi prije kraja utakmice priliku pobjednički koš, no sve su prokockali i odigrali jako loš produžetak.

Najučinkovitiji igrač u redovima Zadra bio je Mazalin s double-double učinkom od 19 poena, 10 skokova, 2 asistencije, 2 ukradene lopte 1 blokom, a potom Mihailović s 18 poena, 4 skoka i 4 asistencije; Ramljak s 8 poena, 7 skokova, 1 asistencijom, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Žganec s 8 poena, 4 skoka, 1 asistencijom i 2 bloka; Klarica s 5 poena, 5 skokova, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Tišma s 5 poena i 4 skoka; Kapusta s 2 poena, 1 skokom i 2 asistencije; Mekić s 1 poenom i 1 skokom te Buljević, Dundović, Tkachenko i Torbarina.

Jusup: Bili smo mlitavi, radili su što su htjeli

Utakmicu je prokomentirao trener Zadra, Danijel Jusup: „Čestitam Krki na zasluženoj pobjedi. Mi nismo ispoštovali onaj osnovni princip, želju i agresivnost u prvom poluvremenu, bili smo mlitavi, radili su što su htjeli. Lošom obranom izgubili smo sigurnost u napadu, napravili su izuzetnu razliku koja im je dala komforniju igru. Napravili smo u drugom poluvremenu jaki pritisak na lopti, stigli i prestigli, ali nedostajalo je malo koncentracije i boljih odluka da utakmica ode na našu stranu. Kapusta je igrao s ozljedom, liječnička služba će procijeniti kakva je ozljeda.“

Zadar će iduću utakmicu odigrati 14. ožujka protiv Cedevite Junior u gostima u sklopu 23. kola SuperSport Premijer lige.