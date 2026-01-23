ZADAR – CEDEVITA OLIMPIJA 101-112: Zadrani poraženi nakon produžetaka

Košarkaši Zadra danas su od 17 sati igrali protiv Cedevite Olimpije u sklopu 16. kola AdmiralBet ABA lige u grupi B, a slavili su gosti nakon produžetaka rezultatom 101:112. Iako je Zadar rezultatski bio jači u prve tri četvrtine (19:16, 28:26, 26:23), Cedevita Olimpija vratila se u posljednjoj četvrtini (21:29), a tada je izborila produžetke u kojima je također bila bolja (7:18) i tako osigurala pobjedu.

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Mazalin s 32 poena, 3 skoka, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom, a potom Mihailović s 31 poenom, 1 skokom i 3 asistencije; Ramljak s 11 poena, 7 skokova, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Tišma s 9 poena, 1 skokom i 1 ukradenom loptom; Kapusta s 8 poena, 2 skoka, 7 asistencija; Buljević s 8 poena, 1 skokom, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Klarica s 2 poena, 1 skokom, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Tkachenko s 1 skokom te Torbarina, Dundović i Gulan.

Zadar će iduću utakmicu odigrati već sutra u Zagrebu protiv Dinama u sklopu 18. kola SuperSport Premijer lige.