ZADAR BOLJI U SPLITU Mertojak-Zadar 3:5 (3686:3711)

Nakon dva uzastopna poraza u prošlom prvenstvu, Zadar je ovaj put napravio brejk, važna pobjeda u Splitu protiv Mertojaka i značajna prednost u daljnjem nastavku prvenstva.

Zadar je odigrao ekipno izjednačeno, svi igrači preko 600, naravno prednjačio je Hrvoje Marinović sa 661.

Kod Mertojaka Ivan Totić to obilno nadoknađuje sa 682, no pokazalo se na kraju nedovoljno s obzirom da čak tri igrača Mertojaka nisu dosegli 600. Po tri igračka poena na svaku stranu i 25 razlike za Zadar, iako je do pred kraj Mertojak imao vodstvo od 6:2 i razliku u svoju korist. Zadrovi internacionalci Kragelj i Benedik pa i mladi Buzov finiš su u vatrenoj navijačkoj atmosferi odigrali odlično, Matić i Pofuk nisu ponovili igru iz Osijeka u borbi za brončanu medalju na Europa kupu i eto drugog uzastopnog poraza u svojoj kuglani na gotovo identičan način, kao i protiv Poštara.

Do kraja ostaje još puno utakmica treba se izboriti za još jedan europski nastup u sljedećoj sezoni, za nadati se da će se oporaviti i Marko Jeličić koji je trebao biti dostojna zamjena za Mihaela Grivičića, Mertojak je znao pobjeđivati i u Zadru, nada umire zadnja. Sad treba dignuti formu i samopouzdanje do ogleda sa Szegedom TE u 1/8 finala Lige prvaka.

Zaprešić je bio bolji od Poštara, sad su na čelu tablice Zaprešić i Zadar sa po 10 bodova, Mertojak treći sa 8.

Pojedinačni rezultati Mertojak-Zadar:

I.Totić-D.Duda 1:0(682:601)

N.Muše-H.Marinović 0:1(595:661)

D.Dimitrovski-K.Petranović 1:0(617:601)

M.Matić-G.Kragelj 0:1(576:622)

G.Pofuk-B.Benedik 0:1(596:623)

A.Kovač-L.Buzov 1:0(620:603)